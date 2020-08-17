Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
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Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti

Romanyalı pop star Tavy Pistiu, hemzemin geçitte eşinin kullandığı araca bir trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Eşinin de ağır yaralandığı kaza sırasında Pustiu'nun cep telefonu, korkunç olayı saniye saniye kaydettiği ortaya çıktı.

Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
17.08.2020 17:39 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:05

29 yaşındaki pop star Tavy Pistiu, geçtiğimiz günlerde eşinin kullandığı araçta kaza sonucu hayatını kaybetti. Arabayı kullanan şarkıcının eşi, hemzemin geçitte trenin geldiğini farketmedi. Kazada şarkıcı hayatını kaybederken eşi de yaralandı.

GELEN TRENİ FARK EDEMEDİ

Aracın yolcu koltuğunda oturan Pustiu, bir yandan aracın teybini açıp yüksek sesle müzik dinlerken bir yandan da cep telefonuyla o anları kameraya alıyordu. Arada sırada da aracı kullanan eşine bakarak onu da görüntüye dahil ediyordu. Keyifli bir şekilde yolculuk yapan çiftin mutluluğu bir anlık dikkatsizlik sonucu geri dönüşü olmayan bir olaya neden oldu. Tavy Pustiu'nun çektiği videoda, aracı kullanan eşinin, hemzemin geçitte bir sağa bir sola baktığı ancak yine de kendilerine yaklaşan treni fark edemediği görülüyor.

ÖLÜMÜNÜ KAYDA ALDI

Tavy Pustiu ise hemzemin geçitte treni gördüğünde artık çok geçti. Tren, araca Pustiu'nun oturduğu taraftan çarptı. Pustiu'nun trenin araca çarptığı andaki çığlıkları da çektiği videoya yansıdı. Pop şarkıcısı olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi ise ağır yaralandı.

Polis, olayın ardından yaptığı açıklamada kazanın hemzemin geçitte gerekli kurallara uyulmamasından kaynaklandığını belirtti. Kazadan sonra çiftin içinde bulunduğu araç hurdaya döndü.

Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti

Kaynak: Hürriyet

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