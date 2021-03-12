Kan donduran cinayeti olay yerinde anlattı
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Kan donduran cinayeti olay yerinde anlattı

12.03.2021 17:10 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:15
Kan donduran cinayeti olay yerinde anlattı

Çorum'un Alaca ilçesinde oğlu ile kavga eden iki çocuğun öldürüldüğü cinayetin zanlısı Servet Baykuş, keşif yaptırıldığı alanda olayı nasıl gerçekleştirdiğini anlattı.

Çorum'un Alaca ilçesinde oğlu ile kavga eden iki çocuğun öldürüldüğü cinayetin zanlısı Servet Baykuş, keşif yaptırıldığı alanda olayı nasıl gerçekleştirdiğini anlattı.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı İmat köyünde yaşayan ve eski muhtar olduğu öğrenilen Servet Baykuş, çocuğunun kavga ettiği iki öğrencinin okul servisini durdurdu. Serviste bulunan Kaan Hakverdi (13) ve Tunç Taşar (14) isimli çocuklara ateş açıp ağır yaralayan Servet Baykuş olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan iki genç çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi alırken aileler arasında husumet olduğu öğrenildi.

Olaydan kısa süre sonra yakalanarak jandarma ekiplerince gözaltına alınan Baykuş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada ifadesi alınan Baykuş, keşif yaptırılmak üzere yine geniş güvenlik önlemleriyle jandarma tarafından olay yerine götürüldü.

Vahşetin yaşandığı İmat köyüne getirilen Servet Baykuş, heyetin sorularını yanıtlayarak yaşananları anlattı. Köyde yaşayan vatandaşların sokağa çıkarılmadığı bölgede Baykuş, öğrenci servisinde neler yaptığını tek tek anlattı.

Zanlı, ardından tekrar adliyeye götürüldü. - ÇORUM

Kan donduran cinayeti olay yerinde anlattı
Kan donduran cinayeti olay yerinde anlattı
Kan donduran cinayeti olay yerinde anlattı
Kan donduran cinayeti olay yerinde anlattı
Kan donduran cinayeti olay yerinde anlattı
Kan donduran cinayeti olay yerinde anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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