Kan bağışı kampanyasına Bingöl'den destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kan bağışı kampanyasına Bingöl'den destek

Bingöl'de kan bağışı etkinliği düzenleyen Kızılay, 3 günde 600 kişiden kan bağışı aldı.

Kan bağışı kampanyasına Bingöl'den destek
02.06.2020 11:43 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:46

Bingöl'de kan bağışı etkinliği düzenleyen Kızılay, 3 günde 600 kişiden kan bağışı aldı.

Korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla kan stoklarında büyük oranda azalma görülmesiyle birlikte Türk Kızılay, bir çok ilde olduğu gibi Bingöl'de kan bağışı kampanyası düzenledi. Kızılay Güneydoğu Bölge Kan Merkezi kan bağış tırı, Genç Caddesi Saat Kulesi önünde kurularak, kan bağışı kabul etmeye başladı.Kampanyaya büyük ilgi gösteren vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına riayet ederek stantlarda kan bağışında bulundu. 3 gündür devam eden kan bağışı kapsamında şuana kadar 600 kişinin bağışçı olduğu aktarıldı.

Etkinlik çerçevesinde kısa sürede 600 ünite kan bağışı alındığını belirten Kızılay görevlisi Yunus Küçükkaya, "Covid-19 salgınından dolayı azalan kan stoklarımızı bir nebze olsun artırabilmek için yoğun çalışmalar yürütmekteyiz. Bingöl halkına göstermiş oldukları teveccühten dolayı şükran borçluyuz. Bugüne kadar yaklaşık 600 ünite kan bağışında bulundular ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Bölgemize bağlı bulunan Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Bingöl ve Şırnak'ta çok güzel sonuçlar elde ettik. Bu bağlamda halkımıza sesleniyor ve diyoruz ki, İyilik için, can olmak için sizler de var mısınız diyoruz ve kan bağış noktalarımıza bekliyoruz" dedi.

Herkesin kan bağışçısı olması gerektiğini ifade eden sağlık personeli Muhammed Mansur Gül ise "Korona virüs nedeniyle şuan her zamankinden daha fazla kana ihtiyaç var. Bunun için bilinçli birer vatandaş olarak üstümüze düşen görevi yapalım ve kan bağışında bulunalım. Kan bağışında bulunmak bir hayatı kurtarmak ve aynı zamanda kan dostu olmak demektir. Bende kendim bir sağlık çalışanı olarak 10'un üzerinde kan bağışı yaptım ve emin olun ki size her gelen mesajda kanınız birine ulaştı dendiğinde çok mutlu ve huzurlu hissedeceksiniz kendinizi. Bilinçli olalım ve bu zor zamanda kan bağışçısı olalım" diye konuştu.

Kan bağışında bulunan 52 yaşındaki Kudret Palaoğlu'da, yaklaşık 5 yıldır sürekli olarak kan verdiğini aktardı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil oldu Haber
Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil...
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı Haber
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu Haber
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
İstanbul Valiliği 'Grup Yorum konserine izin verildi' iddialarını yalanladı
İstanbul Valiliği "Grup Yorum konserine izin verildi" iddialarını yalanladı
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Bilim Kurulu Üyesi'nden 65 yaş üstünü sevindirecek açıklama: Yakın zamanda sokağa çıkma yasağı kalkabilir
Bilim Kurulu Üyesi'nden 65 yaş üstünü sevindirecek açıklama: Yakın zamanda sokağa çıkma yasağı kalkabilir
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Kaza yapan alkollü sürücü , polise ve sağlık ekiplerine güçlük çıkardı
Kaza yapan alkollü sürücü , polise ve sağlık ekiplerine güçlük çıkardı
Bakan Koca'dan maskenin önemine ilişkin paylaşım: Riske karşı biraz daha sabredelim
Bakan Koca'dan maskenin önemine ilişkin paylaşım: Riske karşı biraz daha sabredelim
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var
Her şey bir anda oldu! Motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı
Her şey bir anda oldu! Motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı
Eski Galatasaraylı Milan Macvan, 30 yaşında basketbolu bıraktı
Eski Galatasaraylı Milan Macvan, 30 yaşında basketbolu bıraktı
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor
Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı
Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı
Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya AK Parti'den tepki: Şiddetle kınıyoruz
Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya AK Parti'den tepki: Şiddetle kınıyoruz
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum
Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek...
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Edibe Şahin Hasan Polatkan Mustafa Destici Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Demet Akbağ Bülent Ersoy
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mehmet Aurelio
Daha Fazla Kaza Ankara Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: Kan bağışı kampanyasına Bingöl'den destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 11:46:41. #1.15#
title