Kamyonet kasasına kumar baskını: 8 gözaltı

DÜZCE(İHA) – Düzce Tokuşlar Mahallesi Melen deresi kenarında bir kamyonetin kasasına kumar baskını yapıldı. Yapılan baskında 8 kişi gözaltına alınırken, kamyonete el konuldu.

Olay Düzce Tokuşlar Mahallesi Melen deresi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dere kenarında bir kamyonete girip çıkan şahısları gören kişiler durumu Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler kamyonetin kasasına baskın düzenledi. Kamyonetin kasasının özel olarak düzenlendiği, ışıklandırma ve dışarıya ışığın çıkmaması için özel malzemeler kullanıldığı tespit edildi. Kumar masalarının da yer aldığı kamyonet kasasında 8 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Yapılan kontroller esnasında kumar masası üzerinde bulunan 40 bin 285 lira para, pul, iskambil kağıtları ve zarlara el konuldu. Şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 3 bin 150 liradan toplam 25 bin 200, kamyonet sürücüsüne çeşitli maddelerde 23 bin 500 lira olmak üzere toplam 48 bin 700 lira ceza uygulandı. Ayrıca kamyonet trafikten men edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı