Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
16.08.2020 21:13 | Son Güncelleme: 16.08.2020 21:57
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Davut Doğan'ın kullanıldığı 03 PB 373 plakalı kamyonet, Cami Kebir Mahallesi'nde, Dilbe Naz Yavuz idaresindeki 07 GV 416 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA