Kamyondan düşen odunlar 2 otomobile hasar verdi
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Kamyondan düşen odunlar 2 otomobile hasar verdi

15.11.2020 23:58 | Son Güncelleme: 16.11.2020 00:03
Kamyondan düşen odunlar 2 otomobile hasar verdi

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki kamyonun kasasından yola düşen odun parçaları nedeniyle 2 araç hasar gördü.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki kamyonun kasasından yola düşen odun parçaları nedeniyle 2 araç hasar gördü. 

Olay, akşam saatlerinde Karabük-Kastamonu karayolunda meydana geldi. Kastamonu istikametine giden Erkan Y. yönetimindeki 45 L 2094 plakalı kamyonun kasasında bulunan odun parçaları yola düştü. Odun parçalarının yola düştüğünü fark eden Erkan Y. kamyonu yol kenarında durdurdu. Arkadan gelen 2 otomobil yola düşen odun parçalarına çarptı. Olay yerine gelen trafik ekipleri, başka kazaların yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı. Kısa süre trafiğe kapanan yol çevredekilerin de yardımıyla yola savrulan odun parçalarının kenara alınmasının ardından açıldı. 2 otomobil hasar görürken, tutanak tutuldu. Yol kenarındaki odunlar iş makinesiyle kaldırıldı.Odunlara çarpan otomobilde bulunan kişi, "Yokuş aşağı geliyorduk. Ağaçların üstünden geçe geçe durduk. Araba bu halde. Yol tamamen ağaçla doluydu. Kenarlara çektiler ağaçları. Allah korudu." dedi. 

 


Kamyondan düşen odunlar 2 otomobile hasar verdi
Kamyondan düşen odunlar 2 otomobile hasar verdi
Kamyondan düşen odunlar 2 otomobile hasar verdi
Kamyondan düşen odunlar 2 otomobile hasar verdi
Kamyondan düşen odunlar 2 otomobile hasar verdi
Kamyondan düşen odunlar 2 otomobile hasar verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

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