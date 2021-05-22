Kamyon traktöre arkadan çarptı, 2 kişi yaralandı

Eskişehir'de kamyonun traktöre arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de kamyonun traktöre arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Günyüzü ilçesi Kavuncu mahallesinde meydana geldi. Mesut Arayıt yonetimindeki 26 HH 177 plakalı kamyon henüz belirlenemeyen sebepten ötürü önünde seyir eden Hüseyin Keser'in kullandığı 26 YD 614 plakalı traktöre arkadan çarptı. Meydana gelen kazada her iki sürücü de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Günyüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumlarını iyi olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı