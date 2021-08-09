Kamyon kasasındaki iskeleler üzerinde tehlikeli yolculuk
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Kamyon kasasındaki iskeleler üzerinde tehlikeli yolculuk

Kamyon kasasındaki iskeleler üzerinde tehlikeli yolculuk
İhlas Haber Ajansı / Adem Meleke - Haberler | Güncel

Kamyon kasasındaki iskeleler üzerinde tehlikeli yolculuk Trabzon'da bir kamyonet kasasında taşınan dış cephe iskelelerinin üzerinde oturan işçilerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kamyon kasasındaki iskeleler üzerinde tehlikeli yolculuk

TRABZON - Trabzon'da bir kamyonet kasasında taşınan dış cephe iskelelerinin üzerinde oturan işçilerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde seyir halinde olan bir kamyonetin kasasındaki inşaat işçilerinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameraları tarafından kayda alındı. Karadeniz Sahil Yolu Kaşüstü mahallesi mevkiinde yolda ilerlemekte olan kamyonun kasasındaki demir iskelelerin üzerinde yolculuk yapan iki inşaat işçisinden birinin yatarak uyuduğu diğerinin ise çevreyi izlediği gözlendi. Kamyonun arkasında ilerleyen bir araçtaki şahıs tarafından kaydedilen görüntülerde kamyon kasasındaki demir iskelelerin üzerine oturan ve yaşadıkları tehlikenin farkında olmayan işçilerin rahatlığı "Pes" dedirtti. İşçilerden birinin yatarak, diğerinin ise ayakları sarkıtarak oluşturduğu tehlikeli yolculuk ilçe merkezinde son buldu.

Kamyon kasasındaki iskeleler üzerinde tehlikeli yolculuk
Kamyon kasasındaki iskeleler üzerinde tehlikeli yolculuk
Kamyon kasasındaki iskeleler üzerinde tehlikeli yolculuk
Kamyon kasasındaki iskeleler üzerinde tehlikeli yolculuk
Kamyon kasasındaki iskeleler üzerinde tehlikeli yolculuk
Kamyon kasasındaki iskeleler üzerinde tehlikeli yolculuk
Kamyon kasasındaki iskeleler üzerinde tehlikeli yolculuk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Meleke

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