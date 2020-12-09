"Kamu Yönetimi ve Kalkınma/Yeni Bir Güç Birliği Arayışı" Kongresi
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"Kamu Yönetimi ve Kalkınma/Yeni Bir Güç Birliği Arayışı" Kongresi

09.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:11

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin sağlanması; üçlü iş birliğinin kamu ayağını oluşturan kamu görevlilerinin niteliğinin artırılması, güçlendirilmesi ve de kamu görevlilerini zayıflatan sorunların ortadan kaldırılmasıyla mümkün." dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin sağlanması; üçlü iş birliğinin kamu ayağını oluşturan kamu görevlilerinin niteliğinin artırılması, güçlendirilmesi ve de kamu görevlilerini zayıflatan sorunların ortadan kaldırılmasıyla mümkün." dedi.

Yalçın, Memur-Sen ile OSTİM Teknik Üniversitesi tarafından çevrim içi düzenlenen "Kamu Yönetimi ve Kalkınma/Yeni Bir Güç Birliği Arayışı" başlıklı kongrenin açılış konuşmasını yaptı.

Türkiye'nin kalkınmada üniversite, özel sektör ve kamu iş birliğini kurumsallaştırmış ender ülkelerden birisi olduğunu belirterek, baş döndürücü hızdaki gelişmelerin dijitalleşen dünyadaki değişim ve gelişime cevap veren politikaların geliştirilmesini zorunlu kıldığını söyledi.

Meslekler ve üretim modellerindeki değişim ve gelişime bağlı olarak iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yetkinlik ve becerileri insan kaynağına kazandıracak eğitim zeminin üretilebilmesi için de iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:

"Sanayi üretiminin; kendi bilimsel müktesebatımız, mühendislik birikimimiz, özgün tasarımlarımız, yerli programlarımız ve en önemlisi de kendi milli teknolojimizle gerçekleştirilmesi temel bir hedef olarak ortada duruyor. Bu hedefleri tutturacak ve de inovatif kalkınmayı sağlayacak ekosistemin üç bileşeni; bilimsel bilginin üretildiği üniversiteler, üretilen bilgiyi teknolojiye ve ürüne dönüştüren özel sektör ve düzenleyici, teşvik edici, kolaylaştırıcı rolüyle kamudur. Bu üçlü yapı birbiriyle ne kadar uyumlu ve verimli çalışırsa, kalkınmaya katkıları da o oranda fazla olacaktır. Nitekim, Memur-Sen ve Ostim Teknik Üniversitesi bu iş ve güç birliği mekanizmasına katkı sağlamak, mevcut durumu masaya yatırıp iş birliğini daha ileriye taşıyacak fikirleri bir araya getirmek için bu kongreyi gerçekleştiriyor."

"Kalkınmada kamu görevlilerinin alın ve akıl teri var"

Salgın sürecinin toplumsal düzenin işleyişinde, temel ihtiyaçların sağlanmasında, krizlerin atlatılmasında, toplumsal aklın bulanıklaştığı panik ortamlarında öncü akıl rolünün oynanmasında kamu görevlilerinin yerinin doldurulamadığını dile getiren Yalçın, "Kamunun kalkınmaya etkisi görünen ve görünmeyen yönleriyle son derece belirleyicidir. Sürdürülebilir kalkınmada kamu görevlileri her aşamada kritik görevler üstlenmektedir." dedi.

Uzun vadede master planlar yapacak, stratejik hedefleri belirleyebilecek yegane yapı ve aklın kamu olduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Kamu dışı organizasyonlar, yapıları ve konumları gereği bu ihtiyacı karşılayamazlar. Böyle bir çalışmayı ancak devletin hafızasını oluşturan ve sürekliliğini sağlayan kamu görevlileri ve kamu bürokrasisi gerçekleştirebilir. Kamu görevlilerinin; kalkınmanın her aşamasında, alın teri, akıl teri, fikri ve emeği var. Bu yönüyle kamu ve kamu adına hareket eden kamu görevlileri, kalkınmada temeldir, zemindir. Kamunun kritik rolü tam da bu temelde yatmaktadır. Nitekim mevzuat ve politikaların üretilmesinde önemli rol üstlenen kamu görevlileri üçlü iş birliğini kolaylaştırma ve geliştirme rolüne sahiptir. Akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin sağlanması; üçlü iş birliğinin kamu ayağını oluşturan kamu görevlilerinin niteliğinin artırılması, güçlendirilmesi ve de kamu görevlilerini zayıflatan sorunların ortadan kaldırılmasıyla mümkündür."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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