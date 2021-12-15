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Kamu-Sen Yönetiminden Sayın Valimize Ziyaret

Kamu-Sen Yönetiminden Sayın Valimize Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Türkiye Kamu-sen Erzincan İl Başkanı Mücahit Gökhan Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ederek, sendika çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

ERZİNCAN (Habermetre) - Türkiye Kamu-sen Erzincan İl Başkanı Mücahit Gökhan Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ederek, sendika çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

Yapılan görüşmede Sayın Valimiz Mehmet Makas, Başkan M. Gökhan Şahin ve beraberindeki heyetin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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