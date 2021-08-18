Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu'nun annesi toprağa verildi

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi ve eski Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun tedavi gördüğü hastanede vefat eden 91 yaşındaki annesi Safiye Karaosmanoğlu'nun cenazesi Yuvacık'ta defnedildi.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi ve eski Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun tedavi gördüğü hastanede vefat eden 91 yaşındaki annesi Safiye Karaosmanoğlu'nun cenazesi Yuvacık'ta defnedildi.

Safiye Karaosmanoğlu için Yuvacık Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazı öncesi taziyeleri İbrahim Karaosmanoğlu kabul etti.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar da camiye gelerek Karaosmanoğlu ve ailesine başsağlığı diledi.

Burada öğle vakti kılınan cenaze namazına, ailenin akraba ve yakınlarıyla Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Cemil Yaman ve Sami Çakır, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Ümit İlbayı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt ile siyasetçiler, bürokratlar ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Cenaze namazını İbrahim Karaosmanoğlu kıldırırken, İl Müftüsü Sinan Cihan da dua etti.

Safiye Karaosmanoğlu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Yuvacık Merkez Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay