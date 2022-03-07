Kamu Başdenetçisi Malkoç, Kariyer Fuarı'nda üniversite öğrencileriyle buluştu

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, üniversite öğrencilerine Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) faaliyetlerini anlattı.

Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde ve Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF) kapsamındaki söyleşide konuşan Malkoç, KDK'nin yeni bir kurum olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde son 15 yılda dünyanın en uzun köprüleri, en iyi havaalanları, nükleer santralleri, otoyolları, hastaneleri, üniversiteleri ve sosyal tesislerinin yanında insan haklarında ve hak araması noktasında yeni imkanlar sağlandığını bildiren Malkoç, "Türkiye, insan haklarını genişletmek için çalışıyor, tıpkı Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı, CİMER ve Etik Kurulu gibi. Türkiye bir taraftan bunları yaparken insan hakları açısından hak ve hürriyetlerin genişlemesini, dikkatli bir şekilde kullanmasını temin etmeye çalışıyor. Kamu Denetçiliği Kurumu devletle, kamu hizmetleriyle insanımız arasında ortaya çıkan sorunları, problemleri mahkemesiz çözen bir kurum." ifadelerini kullandı.

Malkoç, adaletin önemli unsurları olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Adalete ulaşmanın üç temel unsuru çok önemlidir. Birincisi başvurunun kolay olması, ikincisi başvuruların ucuz veya ücretsiz olması. Üçüncüsü de kararın kısa sürede çıkmasıdır. işte Kamu Denetçiliği Kurumu devletle vatandaş arasındaki sorunlarda, adalete erişmede bu üç unsuru temin ediyor. Türkiye'nin önünde artık siyasi sıkıntı kalmadı. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızdan o siyasi iradesini ortaya koydu ve '2023'de dünyanın en iyi 10'u arasında olacağız.' dedi."

Malkoç, Türkiye'nin etrafının 30 yıldır savaşlarla dolu olduğunu anlatarak, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kosova, Libya, Suriye, Yemen gibi devletlerin bir zamanlar Osmanlı Devleti hakimiyetinde adaletle yönetildiğini söyledi.

"Bu coğrafyada eksik olan adalet. Osmanlı 600 yıl boyunca buraları adaletle yönetmiştir." değerlendirmesinde bulunan Malkoç, şunları kaydetti:

"İç ve dış sebeplerden zayıfladık. Osmanlı aslandı ve adaletle hükmediyordu. Eğer bugün Yunan Yunanca, Sırp Sırpça konuşuyorsa bunu Osmanlı'nın adaletine borçludur. Yoksa Romalılar gelir onları 50 defa Katolik yapardı. Dünyayı adaletle yöneten Osmanlı'yı parçaladılar ama ölmeden önce bir yavru doğurdu ve o yavrunun adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Aslan yavrusu aslan olur. Küçükken Balkanlar'da, Orta Doğu'da hakkını yediler ama aslan yavrusu büyüdü ve şimdi 2023'de 100. yılını kutlayacak. Başında da kariyer konusunda en uzman bilge ve basiret sahibi olan Recep Tayyip Erdoğan var."