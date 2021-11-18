Kampüste Atık Topluyoruz
Avrupa Atık Azaltım HaftasıKampüste Atık Topluyoruz Etkinliği25 Kasım 2021ProgramProf. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi10. 00-10. 05İstiklal Marşı10. 05-10. 20Açış KonuşmalarıProf. Dr. Güray Salihoğlu, Sürdürülebilir Kampüs Projesi KoordinatörüProf. Dr.
Avrupa Atık Azaltım Haftası
Kampüste Atık Topluyoruz Etkinliği
25 Kasım 2021
Program
Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi
10. 00-10. 05
İstiklal Marşı
10. 05-10. 20
Açış Konuşmaları
Prof. Dr. Güray Salihoğlu, Sürdürülebilir Kampüs Projesi Koordinatörü
Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü
10: 20-11: 00
Atıklar ve Hayatımız, Prof. Dr. Güray Salihoğlu
Suyumuza ve Gıdamıza Ulaşan Atıklar, Prof. Dr. Şule Turhan
Kampüste Atık Yönetimi, Prof. Dr. Kamil Salihoğlu
11. 00-11. 15
Piyano Resitali, Ezgi Aykanat
11. 15-11. 30
Sürdürülebilir Kampüs Öğrenci Topluluğu Çalışmaları, Mert Tetik
Kampüste Atık Topluyoruz Etkinliği ve Düşündürdükleri,
Büşra Akay ve Büşra Müftüoğlu
11. 30-11. 40
Animasyon Gösterisi
11. 40-12. 00
Atölye Çalışmaları Ziyareti
"Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamındaki etkinliklerimize tüm üniversite personeli ve öğrenciler davetlidir. "
BUÜ Sürdürülebilir Kampüs
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