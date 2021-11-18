Kampüste Atık Topluyoruz - Haberler
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Kampüste Atık Topluyoruz

Habermetre - Haberler | Toplum
Kampüste Atık Topluyoruz

Avrupa Atık Azaltım HaftasıKampüste Atık Topluyoruz Etkinliği25 Kasım 2021ProgramProf. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi10. 00-10. 05İstiklal Marşı10. 05-10. 20Açış KonuşmalarıProf. Dr. Güray Salihoğlu, Sürdürülebilir Kampüs Projesi KoordinatörüProf. Dr.

Avrupa Atık Azaltım Haftası

Kampüste Atık Topluyoruz Etkinliği

25 Kasım 2021

Program

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi

10. 00-10. 05

İstiklal Marşı

10. 05-10. 20

Açış Konuşmaları

Prof. Dr. Güray Salihoğlu, Sürdürülebilir Kampüs Projesi Koordinatörü

Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü

10: 20-11: 00

Atıklar ve Hayatımız, Prof. Dr. Güray Salihoğlu

Suyumuza ve Gıdamıza Ulaşan Atıklar, Prof. Dr. Şule Turhan

Kampüste Atık Yönetimi, Prof. Dr. Kamil Salihoğlu

11. 00-11. 15

Piyano Resitali, Ezgi Aykanat

11. 15-11. 30

Sürdürülebilir Kampüs Öğrenci Topluluğu Çalışmaları, Mert Tetik

Kampüste Atık Topluyoruz Etkinliği ve Düşündürdükleri,

Büşra Akay ve Büşra Müftüoğlu

11. 30-11. 40

Animasyon Gösterisi

11. 40-12. 00

Atölye Çalışmaları Ziyareti

"Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamındaki etkinliklerimize tüm üniversite personeli ve öğrenciler davetlidir. "

BUÜ Sürdürülebilir Kampüs

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