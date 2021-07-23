Kamp için Kayseri'ye gelen ABD'li bisikletçiler Erciyes'te çöp topladı

Türkiye'nin önemli kayak ve doğa sporları merkezlerinden Erciyes'e yüksek irtifa kampı için gelen ABD'li bisikletçiler, düzenledikleri etkinlikle Tekir Yaylası ve göleti etrafında çöp topladı.

Türkiye'nin önemli kayak ve doğa sporları merkezlerinden Erciyes'e yüksek irtifa kampı için gelen ABD'li bisikletçiler, düzenledikleri etkinlikle Tekir Yaylası ve göleti etrafında çöp topladı.

Erciyes'e 2 hafta önce gelen ve antrenmanlarını burada sürdüren ABD'nin Wildlife Generation Pro Cycling takımı sporcuları kaldıkları otelin yakınındaki Tekir Yaylası ve göleti etrafındaki atıkları toplamak için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ yöneticileriyle irtibata geçti.

Taleplerinin olumlu karşılanması üzerine 6 sporcu yayla ve gölet çevresindeki çöpleri toplayarak poşetledi. Toplanan çöpler, Erciyes AŞ ekibinin aracına yüklenerek imha edilmek üzere götürüldü.

Wildlife Generation Pro Cycling takımının direktörü Danny Van Haute, AA muhabirine, yaklaşık üç haftalık yüksek irtifa kampı ve yarışlara katılmak için Erciyes'e geldiklerini söyledi.

Erciyes'in eşsiz bir doğaya sahip olduğunu belirten Haute, "Erciyes'i çok beğendik, olağanüstü bir yer. Daha önce böyle bir irtifa merkezinde kamp yapmamıştık. Önümüzdeki yıl da tekrar buraya gelmeyi planlıyoruz. Parkurlar, yollar çok güzel, çok beğendik." dedi.

Çevre odaklı bir takım olduklarını, kuruluş felsefelerinin kökeninde de bunun yattığını anlatan Haute, "Bunun için kurulan bir takımız. Türkiye'yi, doğayı ve dünyayı korumak için bulunduğumuz yeri temizliyoruz. Daha önce kamp yaptığımız Alanya ve Romanya'da bu etkinliği yaptık." ifadelerini kullandı.

Sporcu Jason Saltzman da 15 yıldır bisiklet sporu yaptığını ve ilk defa geldiği Erciyes'i çok beğendiğini dile getirdi.

Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakma adına gittikleri ülkelerde doğada temizlik faaliyetleri yaptıklarına dikkati çeken Saltzman, "Yollar çok kaliteli, bir gün Kayseri'ye gidiyoruz, diğer gün Develi'ye gidiyoruz tırmanış da çok iyi. Bugün de burada çevreyi temizledik, çok mutluyuz. Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak bizim için çok önemli." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ise ABD takımının Erciyes'te çevre temizliği için kendilerinden talepte bulunduğunu, kendilerinin de seve seve kabul ettiklerini belirtti.

Kampa gelen bir takımın böyle bir yaklaşımı sergilemesinin kendilerini son derece mutlu ettiğini anlatan Cıngı, şunları kaydetti:

"Aslında haziranın ilk pazar günü Erciyes'te 'mavi yeşil bir gün' sloganıyla sivil toplum kuruluşlarıyla, sporcularla Erciyes'te önemli bir temizlik operasyonu yapıyoruz. Amerika'dan kampa gelen bir spor takımının ince bir düşünceyle böyle bir faaliyeti yapmış olması da bizi ayrıca mutlu etti. Bunun içeresinde birçok mesaj var. Her şeyden önce bu güzel dağ atmosferini yaşarken kirletmeyin mesajı verdiler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil