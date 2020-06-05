Kamilet Vadisi'nden çamur akıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kamilet Vadisi'nden çamur akıyor

Dünyanın en önemli 200 doğa alanından biri olan Doğu Karadeniz'deki Kamilet Vadisi'nden, yıllardır yapımı devam eden HES projesinin hayata geçmesiyle çamur akmaya başladı.

Kamilet Vadisi'nden çamur akıyor
05.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:12

Dünyanın en önemli 200 doğa alanından biri olan Doğu Karadeniz'deki Kamilet Vadisi'nden, yıllardır yapımı devam eden HES projesinin hayata geçmesiyle çamur akmaya başladı."Kamilet'i korumak geleceği korumaktır. Burası insan elinin değmediği, bozulmamış, yabanıl kalmış son birkaç yerden biri…" Bu sözler Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Oğuz Kurdoğlu'na ait. Artvin'e bağlı Arhavi'deki Kamilet Vadisi'nin diğer yerlerden farkını anlatabilmek için söylüyor.

Mençuna Şelalesi, Şahinkaya balıyla, endemik bitkileri ve kırmızı benekli alabalıklarıyla tanınan Kamilet Vadisi'nin bir zamanlar billur gibi akan suyu bugün çamura bulanmış durumda. Üstelik bu durum geçici değil. Kurdoğlu'nun endişesi daha önce hemen yan vadide yapılan ve benzer sorundan dolayı üç yıldır çamur akan dere gibi Kamilet'in de çamur akacağını belirtiyor.

Kurdoğlu'na göre, Kamilet Vadisi Türkiye'de çok özel bir konuma sahip. Karadeniz'deki pek çok vadiden de farklı bir yapısı var. En önemli özelliği ise HES (hidroelektrik santral) projesi öncesine kadar vadiye insan elinin değmemiş olması. Vadide bir yol olmadığı için herhangi bir yapılaşma da olmamış.

Hayatının önemli bir kısmını bu vadide araştırma yaparak geçiren Kurdoğlu, şunları söylüyor: "WWF ve Bird Life tarafından dünyada en önemli 200 önemli ekolojik alandan biri olarak belirlenen Doğu Karadeniz'in en yabanıl yeri. İnsan eliyle dönüştürülmemiş son birkaç yerden biri. Türkiye'nin en değerli balı halen burada üretiliyor. Alabalıkların gen bankası. 1000'den fazla bitki türü var. Bu türlerin 14'ü nadir bulunan tür, 15'i ise endemik."

Derenin çamur akması sadece suyun bulanık görünmesine neden olmuyor. Kurdoğlu'na göre, Kamilet Deresi'nde yaşayan sucul yaşam da olumsuz etkilendi. Örneğin nesli tehdit altında olan kırmızı benekli alabalıklar artık yumurtalarını bırakamıyor. Üreme olmuyor. Balıklar beslenemiyor.

Derenin çamur akmasının sebebi yapımı 10 yıldır devam eden HES projesinin son üç aydır üretime geçmesi. İddiaya göre, yükleme havuzundaki taşkın savağı henüz tamamlanmadı. Su fazla gelince tahliye olması gereken su vadiden dereye toprakla birlikte aktı. Yaklaşık iki hafta önce başlayan bu durum halen devam ediyor.

Dere, deniz kirlendikten sonra ceza ne işe yarar? Taşkın savağındaki suyu bir boru ile tekrar dereye vermeleri durumunda bu sorunun yaşanmayacağını belirten Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, bir üretim hatası olduğunu söylüyor. Bölgeye gidip şantiye şefi ile görüştüğünü anlatan Vasfi Kurdoğlu, şantiye şefinin de sorunu doğruladığını belirtti.

Belediye Başkanı Kurdoğlu, "Nereden bakarsanız bakın dere iki yıl çamur akacak" diyerek şunları anlatıyor:

"Şimdi neden böyle diye bize soruyorlar. Vali beyle, kaymakamla, çevre şehircilik il müdürüyle konuştuk. Devlet Su İşleri'ne talimat verilmiş. İnceleme yapılıyor. Firmaya ceza kesecekler. Ceza çözüm müdür? Bu dere 15 kilometre boyunca akıp denize gidiyor. Denize bu kadar toprak gittikten, deniz kirlendikten, dere kirlendikten sonra ceza yazsan ne olur?"

HES izinleri alınıp inşaat başlarken belediye başkanı olmadığını belirten Kurdoğlu, "Eğer o dönem belediye başkanı olsaydım kesinlikle bu vadinin bakir olduğunu, vadiye dokunmamaları gerektiğini anlatırdım. Şimdi de anlatıyorum ama yazık oldu!"

Üç dava üç iptal kararı Kamilet Vadisi'nde elektrik üretimine başlayan HES projesinin hukuki süreci de tam bir yılan hikayesi. Bugüne kadar açılmış davalar ve iptal kararları olmasına rağmen HES inşaatı 10 yıl sonra tamamlandı.

Arhavi Doğu Koruma Platformu Üyesi Hazan Sıtkı Özkazanç, proje ilk başladığında ÇED olumlu raporunun alındığı çok geç fark ettiklerini ve dava açma sürecini kaçırdıklarını belirterek, sonrasında açtıkları davaları şöyle özetledi:

"2012'de mevcut orman yolunu yayla yolu gibi gösterip ormandan yol yapımı için izin aldılar. Yol yaylaya değil derenin dibine gidiyordu. İnşaat alanına gidebilmek için yol gerekiyordu. Dava açtık ve kazandık. İzin iptal edildi. Sonra yeniden ormandan izin aldılar. Bu sefer 'ulaşım yolu' yapıyoruz dediler. Bu kez de imar planı olmadan yapılamayacağını belirterek dava açtık. Yol yapımını durdurduk. Buranın şu anda imar planı yok. Sonra imar planı yapıldı. Ona karşı da dava açtık. Yine kazandık."

Toplam açtıkları üç davayı da kazandıklarını belirten Özkazanç, bu kez şirketin 2019'da çıkarılan 'imar barışı'ndan faydalandığı belirterek kaçak durumundaki HES projesi için yapı kullanım belgesi aldığını ve böylece kaçak duruma düşmekten kurtulduğunu anlattı.

Turizm de olumsuz etkilenecek

Kamilet'teki HES sadece doğaya zarar vermiyor. Bölgenin turizmini de olumsuz etkiliyor. Vadide turizm de yapılıyor. Kamilet'te bulunan Mençuna Şelalesi'nin yanındaki restoranın sahibi Necla Can, derenin çamur akmasından dolayı çok üzgün olduklarını söylüyor. Geçen yıl vadiye yaklaşık 70 bin kişinin geldiğini belirten Can, "Artık buraya çamuru görmeye kim gelsin?" diyerek sitemini dile getiriyor.

Çocukluklarında derenin kendilerine aileleri tarafından ödül olarak sunulduğunu belirten Can Kamilet'i şöyle anlatıyor:

"Burası bizim için bir dereden çok daha fazlası. Çocukluğumuzda gelip yüzerdik. Bizim en büyük ödülümüzdü. Şimdide buraya bir restoran açtık. Her hafta buraya yüzlerce kişi gelir derede yüzerdi. Çünkü cam gibi suyu olan bir deremiz var. Ancak şimdi çamur akıyor."

Mençuna Şelalesi'ne giden köprünün yapımı sırasında üzerine ağaç düşerek babasını kaybeden Can, duygusal olarak da bu vadiye çok bağlı olduklarının belirtiyor. "Çamur akınca bizim de içimiz kan ağlıyor" diyen Can, buraya gelenler bize hep "Siz cennete yaşıyorsunuz, dua etmenize gerek yok" dediğini belirterek Kamilet'in ne kadar özel bir yer olduğunu anlatmaya çalışıyor.

Kamilet Vadisi'ndeki projenin resmi adı 'Orta Regülatörü ve HES projesi.' Balsu Elektrik Üretim ve Tic. AŞ. şirketine ait bir proje. Bu şirket de MNG Holding bünyesinde faaliyet gösteriyor. Şirket bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmadı. DW Türkçe'nin sorularını yanıtsız bırakan şirket sessiz kalmayı tercih etti. Ancak Kamilet Vadisi çamur akmaya devam ediyor. Daha ne kadar bu şekilde akacağı ve doğaya zarar vereceği ise şu anda belirsizliğini koruyor. Serkan Ocak

(c)


Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada! Haber
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada!
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı Haber
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum Haber
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı Haber
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Böyle insanlık olmaz olsun! İçi barut dolu ananasın yedirildiği fil hayatını kaybetti
Böyle insanlık olmaz olsun! İçi barut dolu ananasın yedirildiği fil hayatını kaybetti
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi
Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi
Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler
Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri...
2 yolcuyu maske takması için uyaran minibüs şoförü bıçaklandı
2 yolcuyu maske takması için uyaran minibüs şoförü bıçaklandı
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
Liverpool'un istediği Timo Werner Chelsea ile anlaştı
Liverpool'un istediği Timo Werner Chelsea ile anlaştı
İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı! Kartpostallık görüntüler oluştu
İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı! Kartpostallık görüntüler oluştu
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi
Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde değerlendireceğim
Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde...
Güne düşüşle başlayan gram altın 372 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 372 liradan işlem görüyor
Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü
Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu
Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu
Survivor 2020'nin 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasin ve Sercan birbirine giriyor
Survivor 2020'nin 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasin ve Sercan birbirine giriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Murat Kurum Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Fatma Girik Tilbe Saran Seren Serengil
Spor Ali Koç Metin Oktay İlhan Cavcav Bülent Uygun Nihat Özdemir
Daha Fazla Ateş Karar Çocuk Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Kamilet Vadisi'nden çamur akıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 12:12:39. #1.14#
title