Kameramana tokat atan Sarıkaya, her sabah konuk olduğu Habertürk yayınına çıkmadı - Haberler
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Kameramana tokat atan Sarıkaya, her sabah konuk olduğu Habertürk yayınına çıkmadı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Canlı yayın sırasında oluşan ses problemini çözmeye çalışan İHA kameramanı Ahmet Demir'e attığı tokatla tepkilerin hedefine yerleşen gazeteci Muharrem Sarıkaya ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarıkaya yaşanan skandalın ardından her sabah konuk olduğu Habertürk yayınına katılmazken, kanal yönetiminin bugün tecrübeli gazeteciyle ilgili kararını vereceği iddia edildi.

Türkiye'nin gözleri önünde büyük bir skandala imza atarak, canlı yayın sırasında kendisine yardımcı olmaya çalışan kameramana tokat atan gazeteci Muharrem Sarıkaya, ülke gündemine oturdu. Yaşanan olayın ardından Twitter hesabından bir özür açıklaması da yapan Sarıkaya, kendisine yönelik tepkileri hafifletmeyi başaramazken, sosyal medya üzerinden yorum yapan çok sayıda kişi Haber türk yönetimine gazeteci Sarıkaya ile ilgili bir karar vermesi çağrısında bulundu.

Tepkilerin odağındaki Muharrem Sarıkaya ile ilgili bu sabah ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarıkaya, Haber türk ekranlarında hafta içi her gün konuk olduğu sabah programına katılmadı. Tecrübeli gazetecinin durumuna bugün kanal yönetiminin karar vereceği iddia ediliyor.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, 17 Aralık Cuma günü, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Canlı olarak yayınlanan söyleşi sırasında Sarıkaya'nın ses konusunda yaşadığı problemler ekrana yansıdı. Ekrana yansımayan görüntülerde ise Sarıkaya'nın ses problemini çözmeye çalışan İHA kameramanı Ahmet Demir'e tokat attığı ortaya çıktı. Skandal görüntünün servis edilmesi sonrasında Türkiye ayağa kalkarken, Muharrem Sarıkaya'ya yönelik tepkiler de çığ gibi büyüdü.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sarıkaya, tokat attığı İHA Muhabiri Ahmet Demir'den özür diledi. Sarıkaya, "Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (3)
Rıdvan Şeker:Allah aşkına sayın başkan haala ne anlatıyorsunuz; siz gençlerden bahsedip duruyorsunuz yanınızda gözlerinizin önünde bir genç tokatlanıyor, siz anlatıyorsunuz. Tokat atandan bahsetmiyorum bile, çünkü o zat bahse konu edilecek bir kişi bile değil nazarımızda. Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
huseyin ozbek:TAM BI KOMEDI KADINI SALLAMIYO HIC KADINDA ONU SALLAMIYO MILLET TEPKI GOSTERMESIN KIMSE FARKINA VARMAZDI Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
Süleyman Demir:KARAKTERİNİ ORTAYA ÇIKARMIŞ FATMA HANIM HALA ANLATIYOR ADAM ONU SALLAMIYOR DEVAM EDİYOR HER İKİSİNİ ESEFLE KINIYORUM Cevap Yaz 0 11 Yayından Kaldır
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