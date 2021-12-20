Kameramana tokat atan Sarıkaya, her sabah konuk olduğu Habertürk yayınına çıkmadı

Türkiye'nin gözleri önünde büyük bir skandala imza atarak, canlı yayın sırasında kendisine yardımcı olmaya çalışan kameramana tokat atan gazeteci Muharrem Sarıkaya, ülke gündemine oturdu. Yaşanan olayın ardından Twitter hesabından bir özür açıklaması da yapan Sarıkaya, kendisine yönelik tepkileri hafifletmeyi başaramazken, sosyal medya üzerinden yorum yapan çok sayıda kişi Haber türk yönetimine gazeteci Sarıkaya ile ilgili bir karar vermesi çağrısında bulundu.

KANAL YÖNETİMİ BUGÜN BİR KARAR VERECEK İDDİASI

Tepkilerin odağındaki Muharrem Sarıkaya ile ilgili bu sabah ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarıkaya, Haber türk ekranlarında hafta içi her gün konuk olduğu sabah programına katılmadı. Tecrübeli gazetecinin durumuna bugün kanal yönetiminin karar vereceği iddia ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, 17 Aralık Cuma günü, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Canlı olarak yayınlanan söyleşi sırasında Sarıkaya'nın ses konusunda yaşadığı problemler ekrana yansıdı. Ekrana yansımayan görüntülerde ise Sarıkaya'nın ses problemini çözmeye çalışan İHA kameramanı Ahmet Demir'e tokat attığı ortaya çıktı. Skandal görüntünün servis edilmesi sonrasında Türkiye ayağa kalkarken, Muharrem Sarıkaya'ya yönelik tepkiler de çığ gibi büyüdü.

SARIKAYA'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sarıkaya, tokat attığı İHA Muhabiri Ahmet Demir'den özür diledi. Sarıkaya, "Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum" dedi.

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