Kameraman Esat Aydın Balım evinde ölü bulundu

Türkiye'nin ilk reality showlarından biri olan 'Sıcağı Sıcağına' ekibinde yer alan, Fatma Girik'in 'Söz Fato'da' programında kameraman olarak çalışan Esat Aydın Balım, İzmir'deki evinde ölü bulundu. 53 yaşındaki Balım'ın kalp krizi geçirdiği belirtiliyor.

Türkiye'nin ilk özel TV yapım şirketi Senkron TV ve Türkiye'nin ilk reality showlarından biri olan 'Sıcağı Sıcağına' ekibinde yer alan, Fatma Girik'in 'Söz Fato'da' programında kameraman olarak çalışan Esat Aydın Balım, 53 yaşında yaşamını yitirdi. İzmir'in Selçuk ilçesi Şirince köyündeki evinde ölü bulunan Balım'ın kalp krizi geçirdiği belirtiliyor.

ACI HABERİ ARKADAŞI DUYURDU

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Balım'ın yakın arkadaşı olan Sergun Ağar, "Şirince'de küçücük dükkanından yayılan ışıklarla köy meydanı sabaha kadar ışıl ışıldı. Beslediği sokak kedilerinin sayısını bilemezdiniz. Çok becerikliydi. Dükkanına giren her şeyi tamir ederdi. Bilgisayar sihirbazıydı. Babası Nurhan Balım gençlik yıllarımızın fotoğraf ustasıydı. Aydın o dükkanda büyüdü, çok da iyi bir kameraman olmuştu. İyilikçiliği ve yardımseverliği pek bilinmez. Her şeyi bırakıp erkenden gitti…" dedi.