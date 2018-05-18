Bina Sakinleri Apartmana Tuvaletini Yapan Gizemli Adamı Yakalamayı Başardı
Avustralya'da bir apartmanın çevresine defalarca tuvaletini yapan kişiyi yakalamak isteyen bina sakinleri, kurdukları gizli gece kamerası sayesinde gizemli adamın kimliğini belirlemeyi başardı.
Avustralya'nın Brisbane kentindeki bir apartmanın sakinleri, geçen yıl boyunca defalarca apartmanın etrafına tuvaletini yapan adamı fotoğraflamayı başardı.
KAMERAYI GÖRÜNCE "MERHABA" DİYEREK KAÇTI
30 kez apartmanın duvarına ve etrafına dışkısını yapan gizemli kişi, apartman sakinlerinin kurduğu gece kamerasına takıldı. Etrafı kirleten kişiyi yakalamak için kamera sistemi kurduklarını söyleyen Steve Smith isimli adam, "Kameranın flaşı devreye girmeden önce yanan bir kırmızı ışık var. Genç adam bunu gördü ve fotoğraf çekilirken o yöne doğru baktı. Daha sonra ise 'merhaba' diyerek oradan uzaklaştı" dedi.
UTANIP YAPMAKTAN VAZGEÇMESİNİ UMUYORLAR
Fotoğraf sayesinde adamın, apartmandan çok da uzakta olmadan bahçeli bir evde yaşadığı anlaşıldı. Smith, fotoğrafı internetten yayınlayarak adamın evi de dahil olmak üzere çevredeki binalara yapıştırdı. Bu olaydan sonra adamı üç kere daha gördüğünü anlatan adam, fotoğraflar sayesinde utanıp bunu yapmayı bırakacağını ümit ettiklerini belirtti.
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laiklik insanlarda hazımsızlık yapıyor..Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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yine mi adana..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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hayvanlar bu gavurlardan daha medeni desem yeridir.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Lan geçende kafeye sıçan Avustralyalı avrat degilmiydi.Gelişmışliğin zirvesi buysa, biz tamammışızya la..Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Belki fenev li kim bilir garibimCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır