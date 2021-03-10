Kamera kayıtlarını izleyen vatandaş, gelen geçenin merdivenlere tuvaletini yaptığını görünce şoka girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kamera kayıtlarını izleyen vatandaş, gelen geçenin merdivenlere tuvaletini yaptığını görünce şoka girdi

10.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:46

Edirne'de sokak hayvanlarının evinin merdivenlerine tuvaletini yaptığını düşünen vatandaş, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince şoka uğradı. Tuvaletini yapanların insanlar olduğunu gören vatandaş, "İhtiyaçlarını giderecek yer yok, belediyenin buraya portatif tuvalet koyması gerek" ifadelerinde bulundu.

Sarıcapaşa Mahallesi'nde bulunan evinin merdivenlerindeki dışkı ve idrarların kedi köpeklere ait olduğunu düşünen Sezai Altan (49) isimli bir vatandaş, güvenlik kameralarını izleyince şoke oldu. Altan, bölgede belediyeye ait bir umumi tuvaletin olmaması nedeniyle çevredeki vatandaşların, tenha ve kör nokta olması nedeniyle evinin önünde hacetlerini giderdiklerini fark etti.

"ÇOK İLGİNÇ OLAYLAR OLUYOR"

Sarıcapaşa Mahallesi'nde bulunan evinde yaşanan trajikomik olayı tespit eden Sezai Altan, "Bu mahallede çok ilginç olaylar oluyor. Komşularımın çoğu yok, evleri boş. Bu sebeple burası çok tenha durumda, bir hırsızlık olayı yaşadım dolayısıyla kameralar aldım, güvenlik sistemi kurdurdum. Bunlara bakarken şunu fark ettim. İhtiyaçlarını gidermek için sağa sola gittiklerini, yokladıklarını gördüm. Benim kapı girişim kör nokta olduğu için insanlar tarafından görünmeyen bir yer. Buraya ihtiyaçlarını gidermek için gelen çok insanla karşılaştım ve kameralar sayesinde bunları tespit ettim" dedi.

Kamera kayıtlarını izleyen vatandaş, merdivenlerine insanların tuvaletini yaptığını görünce şoka girdi

"İHTİYAÇLARINI GİDERMEK İÇİN BİR YER YOK"

Altan, "Şimdi bir kapı yaptırmaya karar verdim. Belediyeden yardım da istiyorum çünkü bu bölgede çalışan insanların ihtiyaçlarını gidermek için bölgede bulunmadığı için umumi tuvalet dolayısıyla bu tarz yerler arayarak, işlerini gidermeye çalışıyorlar. Burada ufak tefek satıcılar var, ihtiyaçlarını gidermek için hiçbir yer yok" diye konuştu.

Kamera kayıtlarını izleyen vatandaş, merdivenlerine insanların tuvaletini yaptığını görünce şoka girdi

PORTATİF TUVALET İSTİYOR

Altan, "Dolayısıyla belediyeden ricam, benim demir kapı yapmam ile bir sonuç elde edilmeyecek. Gene gelecekler. Belediyenin buraya portatif bir tuvalet yapması gerekiyor. O tuvaleti yaptığı takdirde bütün olay ortadan kalkacak. Benim gibi bu durumu yaşayan başka insanlar da var ortaya koyamıyorlar" dedi.

Kamera kayıtlarını izleyen vatandaş, merdivenlerine insanların tuvaletini yaptığını görünce şoka girdi

YAPTIKLARI SUÇ

Altan, "Yaşlı kadınlar geliyor, erkekler de geliyor. Arka araziye erkekler girip çok rahat yapabiliyorlar, çünkü onların çekindiği bir şey. Kadınların çekindiği görünmemek, kör nokta, görünmeyen bir nokta ama merdivenlerimi kullanıyorlar. İsteseler kapımı açarım. Türk Ceza Kanunu'nun 181. Maddesine göre bu yaptıkları suç" dedi.

Altan, "Sanırım bu durum birkaç yıldır devam ediyor. Yağmur olmayan günlerde ıslaklıklar görüyordum. Tabi köpekler de bu mahalleye çok girip çıkıyor ben kedi köpek zannettim tabi kameralar takıldıktan sonra tespit ettim insan çıktı" diye konuştu.

Kamera kayıtlarını izleyen vatandaş, merdivenlerine insanların tuvaletini yaptığını görünce şoka girdi
Kamera kayıtlarını izleyen vatandaş, gelen geçenin merdivenlere tuvaletini yaptığını görünce şoka girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (8)
FENERBAHÇE: İki ayaklı hayvan
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
ONLAR HAYVAN: doğru tahmin etmiş. onlar hayvan. görünüşü insana benzese de onlar insan değil. HAYVAN. insan aklıyla fikriyle nezaketiyle saygısıyla efendiliğiyle kendini belli eder. her gördüğünüz 2 ayaklıyı insan sanmayın.
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
T: direk demir kapalı kapı yapınca giremezler belediye özel mülke kapı yapmaz
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Birol Güven Hakan Taşıyan
Spor Mustafa Er Erol Bulut Arda Turan Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kamera kayıtlarını izleyen vatandaş, gelen geçenin merdivenlere tuvaletini yaptığını görünce şoka girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 13:52:16. #1.14#
title