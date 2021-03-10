Kamera kayıtlarını izleyen vatandaş, gelen geçenin merdivenlere tuvaletini yaptığını görünce şoka girdi

Sarıcapaşa Mahallesi'nde bulunan evinin merdivenlerindeki dışkı ve idrarların kedi köpeklere ait olduğunu düşünen Sezai Altan (49) isimli bir vatandaş, güvenlik kameralarını izleyince şoke oldu. Altan, bölgede belediyeye ait bir umumi tuvaletin olmaması nedeniyle çevredeki vatandaşların, tenha ve kör nokta olması nedeniyle evinin önünde hacetlerini giderdiklerini fark etti.

"ÇOK İLGİNÇ OLAYLAR OLUYOR"

Sarıcapaşa Mahallesi'nde bulunan evinde yaşanan trajikomik olayı tespit eden Sezai Altan, "Bu mahallede çok ilginç olaylar oluyor. Komşularımın çoğu yok, evleri boş. Bu sebeple burası çok tenha durumda, bir hırsızlık olayı yaşadım dolayısıyla kameralar aldım, güvenlik sistemi kurdurdum. Bunlara bakarken şunu fark ettim. İhtiyaçlarını gidermek için sağa sola gittiklerini, yokladıklarını gördüm. Benim kapı girişim kör nokta olduğu için insanlar tarafından görünmeyen bir yer. Buraya ihtiyaçlarını gidermek için gelen çok insanla karşılaştım ve kameralar sayesinde bunları tespit ettim" dedi.

"İHTİYAÇLARINI GİDERMEK İÇİN BİR YER YOK"

Altan, "Şimdi bir kapı yaptırmaya karar verdim. Belediyeden yardım da istiyorum çünkü bu bölgede çalışan insanların ihtiyaçlarını gidermek için bölgede bulunmadığı için umumi tuvalet dolayısıyla bu tarz yerler arayarak, işlerini gidermeye çalışıyorlar. Burada ufak tefek satıcılar var, ihtiyaçlarını gidermek için hiçbir yer yok" diye konuştu.

PORTATİF TUVALET İSTİYOR

Altan, "Dolayısıyla belediyeden ricam, benim demir kapı yapmam ile bir sonuç elde edilmeyecek. Gene gelecekler. Belediyenin buraya portatif bir tuvalet yapması gerekiyor. O tuvaleti yaptığı takdirde bütün olay ortadan kalkacak. Benim gibi bu durumu yaşayan başka insanlar da var ortaya koyamıyorlar" dedi.

YAPTIKLARI SUÇ

Altan, "Yaşlı kadınlar geliyor, erkekler de geliyor. Arka araziye erkekler girip çok rahat yapabiliyorlar, çünkü onların çekindiği bir şey. Kadınların çekindiği görünmemek, kör nokta, görünmeyen bir nokta ama merdivenlerimi kullanıyorlar. İsteseler kapımı açarım. Türk Ceza Kanunu'nun 181. Maddesine göre bu yaptıkları suç" dedi.

Altan, "Sanırım bu durum birkaç yıldır devam ediyor. Yağmur olmayan günlerde ıslaklıklar görüyordum. Tabi köpekler de bu mahalleye çok girip çıkıyor ben kedi köpek zannettim tabi kameralar takıldıktan sonra tespit ettim insan çıktı" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı