Kamala Harris, koltuğa oturur oturmaz kahkahalara boğuldu
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Kamala Harris, koltuğa oturur oturmaz kahkahalara boğuldu

21.01.2021 10:31 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:38

ABD'nin yeni Senato Başkanı Kamala Harris, başkanlık koltuğuna oturduğu ilk andan itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Harris, Senatoda okuduğu karar sırasında, "Başkanlık koltuğuna oturmak harika hissettirdi." diyerek kahkahalara boğuldu.

3 Kasım'daki seçimleri kazanarak Donald Trump'ı mağlup eden Joe Biden, dünkü yemin töreninin ardından 46. ABD Başkanı olarak göreve başladı. Başkan Yardımcısı Kamala Harris de yemininin ardından, Beyaz Saray'daki Senato başkanlık koltuğuna oturdu.

SENATÖRLER KAHKAHADAN KIRILDI

Demokratların kontrolü ele aldığı Beyaz Saray'da ilk görevi Kaliforniya senatörlüğünden istifa etmek olan ABD Senatosu Başkanı Harris, konuşması sırasında kahkahalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Kararı okuduğu sırada kahkahalara boğulan Kamala Harris, Senatörler tarafından alkışlı destek aldı.

Kamala Harris, koltuğa oturur oturmaz kahkahalara boğuldu

"BAŞKANLIK KOLTUĞUNA OTURMAK HARİKA HİSSETTİRDİ"

Görevinin daha ilk saatlerinde kahkaha dolu görüntülerin oluşmasını sağlayan Harris, durumu, "Bu çok tuhaftı" diyerek tarif etti. Konuşmasının ardından gazetecilere de açıklama yapan Harris, "Başkanlık koltuğuna oturmak harika hissettirdi." ifadesinde bulundu.

Kamala Harris, koltuğa oturur oturmaz kahkahalara boğuldu

Senatoda ayrıca, Georgia eyaletinden Jon Ossoff ve Raphael Warnock, Kamala Harris karşısında görevlerine başlamak için yeminlerini etti.

Kamala Harris, koltuğa oturur oturmaz kahkahalara boğuldu
Haber Yorumları (2)
LOKUMCU ÇETONUN ÇORBACI AMCAOGLU: ÇOK TATLI VE SEVİMLİ BİR HANIMEFENDİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLERİM, YORUM BEKLİYORUM ÇETO LOKUM''LUK BU. . .
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BİNGÜL TEYZE: Koltuklar geçiçi zenginler için deyil fakir fukara için çalışında görelim
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