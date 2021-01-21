Kamala Harris, koltuğa oturur oturmaz kahkahalara boğuldu

3 Kasım'daki seçimleri kazanarak Donald Trump'ı mağlup eden Joe Biden, dünkü yemin töreninin ardından 46. ABD Başkanı olarak göreve başladı. Başkan Yardımcısı Kamala Harris de yemininin ardından, Beyaz Saray'daki Senato başkanlık koltuğuna oturdu.

SENATÖRLER KAHKAHADAN KIRILDI

Demokratların kontrolü ele aldığı Beyaz Saray'da ilk görevi Kaliforniya senatörlüğünden istifa etmek olan ABD Senatosu Başkanı Harris, konuşması sırasında kahkahalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Kararı okuduğu sırada kahkahalara boğulan Kamala Harris, Senatörler tarafından alkışlı destek aldı.

"BAŞKANLIK KOLTUĞUNA OTURMAK HARİKA HİSSETTİRDİ"

Görevinin daha ilk saatlerinde kahkaha dolu görüntülerin oluşmasını sağlayan Harris, durumu, "Bu çok tuhaftı" diyerek tarif etti. Konuşmasının ardından gazetecilere de açıklama yapan Harris, "Başkanlık koltuğuna oturmak harika hissettirdi." ifadesinde bulundu.

Senatoda ayrıca, Georgia eyaletinden Jon Ossoff ve Raphael Warnock, Kamala Harris karşısında görevlerine başlamak için yeminlerini etti.