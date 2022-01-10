Kalp Yarası, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 28 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad üçlüsünün yazdığı, aşk ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Peki, Kalp Yarası yok mu, neden yok? 10 Ocak Pazartesi bu akşam Kalp Yarası neden yok? Kalp Yarası yeni bölüm var mı? Kalp Yarası bitti mi, final mi yaptı?

KALP YARASI BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK?

Kalp Yarası normalde Pazartesi günleri ekrana geliyordu fakat bugün yani 10 Ocak Pazartesi yayın akışında yer almadı. Kalp Yarası yılbaşı arası nedeniyle bugün olmayacağı tahmin ediliyor.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

""Babam cinayete kurban gitmiş..."

Kalp Yarası 27. Bölüm Fragmanı

Yeni bölüm 17 Ocak Pazartesi 20.00'de atv'de!

#KalpYarası @atvcomtr"

Buna göre Kalp Yarası yeni bölümü 17 Ocak 2022 tarihinde ekranlara gelecektir.

KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adnan ölüyor, Yaman intikam için harekete geçiyor

Ayşe ve Ferit'in düğün töreninde Adnan'ın fenalaşması ortalığı karıştırır. Adnan, Yaman'ın kendisine rest çekmesine karşılık Yaman'la yüzleşince ikili arasında ipler iyice gerilir.

Azade ise gerçeğin ortaya çıkmaması için elinden geleni yapar. Karnındaki bebeğinin Hande'yi değiştirebileceğini düşünen Zümrüt büyük bir risk alır fakat bu gelişmeler Betül'ü yeni kararlar almaya zorlar.

Sancakzade Ailesi, Adnan Bey'in ölüm haberiyle sarsılmışken ikinci bir şok dalgası ile yüzleşmek üzeredir: Yaman intikam gününün geldiğine inanarak harekete geçer!

KALP YARASI KONUSU NE?

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI OYUNCU KADROSU

Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz

Merve Çağıran - Hande Velioğlu

Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk

Şenay Gürler - Azade Sancakzade

Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade

Meltem Gülenç - Zümrüt

Rıza Akın - Hüseyin

Nail Kırmızıgül - İhsan

Yonca Şahinbaş - Vedia

İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah

Naz Sayıner

Melih Çardak

Zehra Yılmaz - Betül

Kemal Burak Alper - Taha

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