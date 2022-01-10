Kalp Yarası yok mu, neden yok? 10 Ocak Pazartesi bu akşam Kalp Yarası neden yok? Kalp Yarası yeni bölüm var mı? Kalp Yarası bitti mi, final mi yaptı?
ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Kalp Yarası yok mu, neden yok? 10 Ocak Pazartesi bu akşam Kalp Yarası neden yok? Kalp Yarası yeni bölüm var mı? Kalp Yarası bitti mi, final mi yaptı? merak etti. Peki, Kalp Yarası neden yok? Kalp Yarası yeni bölüm bugün değil mi? Kalp Yarası hangi günler yayınlanıyor? Kalp Yarası yeni bölüm hangi gün? İşte bilgiler...
Kalp Yarası, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 28 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad üçlüsünün yazdığı, aşk ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Peki, Kalp Yarası yok mu, neden yok? 10 Ocak Pazartesi bu akşam Kalp Yarası neden yok? Kalp Yarası yeni bölüm var mı? Kalp Yarası bitti mi, final mi yaptı?
Kalp Yarası normalde Pazartesi günleri ekrana geliyordu fakat bugün yani 10 Ocak Pazartesi yayın akışında yer almadı. Kalp Yarası yılbaşı arası nedeniyle bugün olmayacağı tahmin ediliyor.
Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:
""Babam cinayete kurban gitmiş..."
Kalp Yarası 27. Bölüm Fragmanı
Yeni bölüm 17 Ocak Pazartesi 20.00'de atv'de!
#KalpYarası @atvcomtr"
Buna göre Kalp Yarası yeni bölümü 17 Ocak 2022 tarihinde ekranlara gelecektir.
Adnan ölüyor, Yaman intikam için harekete geçiyor
Ayşe ve Ferit'in düğün töreninde Adnan'ın fenalaşması ortalığı karıştırır. Adnan, Yaman'ın kendisine rest çekmesine karşılık Yaman'la yüzleşince ikili arasında ipler iyice gerilir.
Azade ise gerçeğin ortaya çıkmaması için elinden geleni yapar. Karnındaki bebeğinin Hande'yi değiştirebileceğini düşünen Zümrüt büyük bir risk alır fakat bu gelişmeler Betül'ü yeni kararlar almaya zorlar.
Sancakzade Ailesi, Adnan Bey'in ölüm haberiyle sarsılmışken ikinci bir şok dalgası ile yüzleşmek üzeredir: Yaman intikam gününün geldiğine inanarak harekete geçer!
Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.
Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade
Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz
Merve Çağıran - Hande Velioğlu
Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk
Şenay Gürler - Azade Sancakzade
Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade
Meltem Gülenç - Zümrüt
Rıza Akın - Hüseyin
Nail Kırmızıgül - İhsan
Yonca Şahinbaş - Vedia
İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade
Burçin Abdullah
Naz Sayıner
Melih Çardak
Zehra Yılmaz - Betül
Kemal Burak Alper - Taha
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