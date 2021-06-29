Kalp Yarası Yaman kimdir? Toprak Can Adıgüzel kim, kaç yaşında, nereli?

ATV'nin yeni dizisi Kalp Yarası bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Güçlü kadrosuyla da dikkat çeken Kalp Yarasını başrollerinde Gökhan Alkan (Ferit) ve Yağmur Tanrısevsin (Ayşe) yer alıyor. Peki, Kalp Yarası Yaman kimdir? Toprak Can Adıgüzel kim, kaç yaşında, nereli?

Antakyalı iki farklı ailenden olan Yaman ve Ayşe'nin aşk hikayesini konu alan dizi heyecanla bekleniyor. ATV'nin yeni dizisi Kalp Yarası bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Güçlü kadrosuyla da dikkat çeken Kalp Yarasının başrollerinde Gökhan Alkan (Ferit) ve Yağmur Tanrısevsin (Ayşe) yer alıyor. Peki, Kalp Yarası Yaman kimdir? Toprak Can Adıgüzel kim, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

KALP YARASI YAMAN KİMDİR?

Hırslı, inatçı, tuttuğunu koparan, karanlık tarafları olan, yakışıklı bir delikanlı. Çiftliğin seyisi Veysel'le eşi Hatice'nin oğlu. Hiçbir zaman Ferit ve Hande'den ayrı tutulmamış, onlarla aynı okullara gitmiş, aynı kıyafetleri giymiş, aynı şeyleri yemiş içmiş, parasızlık çekmemiş ama yoksunluk çekmiş. Bu yoksunluk bir ailenin yoksunluğu. Sinan da Ferit de ona hep evin bir diğer oğlu gibi yaklaşmış, Azade dışında herkes Yaman'ı benimsemiş. Yaman Adnan'ın desteği ile fabrika' nın her kademesinde çalışmış ama hiçbir şey ona yetmemiş.

TOPRAK CAN ADIGÜZEL KİMDİR?

Toprak Can Adıgüzel, 26 Ocak 1992 tarihinde İzmir'de doğan oyuncudur. Küçüklüğünden beri oyunculuğa duyduğu ilgiden dolayı tiyatro oyunlarında rol almış. Oyunculuk eğitimi almak için İstanbul' a gelen Toprak Can, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nü tamamlamıştır.

2013-2017 yılları arasında 4 senelik bir oyunculuk eğitiminin ardından tiyatro oyunlarında rol almış. İlk oyunu; "Benim Adım Feuerbach" iken ikinci oyunu "Yak Bunu" dur.

Dizi hayatına ise "Kadın" dizisinin final bölümde rol alarak katılmıştır. Genç oyuncu ardından "Alev Alev" dizisinde rol almaya başlamıştır.

Rol aldığı diziler

2019- Kadın (İsmail)

2020- Alev Alev (Ali)

2021- Kalp Yarası (Yaman)

TOPRAK CAN ADIGÜZEL KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Toprak Can Adıgüzel, 1992 doğumlu olup 29 yaşında ve İzmirlidir.