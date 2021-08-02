Kalp Yarası canlı izle! ATV Kalp Yarası 5. bölüm canlı izle! Kalp Yarası konusu ne? Kalp Yarası yeni bölüm izle!

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ATV'nin yeni yaz dizisi Kalp Yarası bugün yeni bölümüyle ekrana geliyor. Dizi 20:00'da ATV'nin ekranlarında başlayacak. Kalp Yarası canlı izle! ATV Kalp Yarası ilk bölüm izleme linki! Kalp Yarası canlı izle! Kalp Yarası ATV canlı izle! Kalp Yarası yeni bölüm full HD canlı ile! Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak? Kalp Yarası canlı izle! Kalp Yarası canlı izle! ATV Kalp Yarası 5. bölüm canlı izle! 2 Ağustos Kalp Yarası konusu nedir? İşte detaylar haberimizde…

KALP YARASI CANLI İZLE!

KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baha'nın Ayşe'yi kurtarmaya çalışırken yaraladığı genç ölünce hapis cezası katlanır. Zor günlerden geçen Baha, Ayşe'nin evlendiğini duyunca büyük bir şok yaşar.

Baha'nın durumunu öğrenince büyük bir üzüntü yaşayan Ayşe, Ferit'e karşı duygularının da yoğunlaştığını fark eder. Ferit'in Hande'ye karşı bir şey hissettiğini düşünen Ayşe ikilemde kalır. Tam bu sırada Hatay'a beklenmedik bir misafir gelir. Bu davetsiz ve beklenmedik misafir konağın altının üstüne getirir.

Babasının ölümüne seyirci kalan Yaman için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Hande tarafından sürekli hor görülen Yaman kendine yeni bir yol çizmeye karar verir.

Antakya'ya gelen gizemli misafirin peşine düşen Hande ise Ayşe'yle ilgili önemli bir bilgiye ulaşır. Tehlikeli bir oyuna girişen Hande tüm dengeleri değiştirerek oyunu yeniden kuracaktır.

KALP YARASI SON BÖLÜM İZLE!

KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kalp Yarası bu hafta 5. Bölümü ile ekranlara gelecek. Seyircinin merakla beklediği dizide her bölüm farklı olaylar yaşanıyor. Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak? sorusunun sorulması üzerine Ebru'nun dönüşünden bahsedildi. Ebru'nun dönüşü ile birlikte Leman çıkmaz bir yola girecek. Ferit'e olan takıntılı ruh hali devam eden Hande ise oldukça tehlikeli bir oyuna girişecek. Ayşe ve Ferit'in arasındaki hoşlantı ise yavaş yavaş kendisini göstermeye başlayacak. Kendilerini kötü bir sürprizin beklediğinden habersiz olan Ayşe ve Ferit ne ile karşılaşacak?



KALP YARASI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KALP YARASI KONUSU NEDİR?

Antakya'nın iki köklü ailesi yıllardır çatışma halindedir. Ferit ve Ayşe'nin aşkı, bu iki ailenin gündemine bomba gibi düşer. Sancakzade ailesinin veliahtı Ferit, ailesinin isteği nedeniyle Velioğlu ailesinin kızı Hande ile evlenmek üzereyken ihanetle sarsılır. Hande'yi seyisin oğlu Ömer'le samimi bir şekilde görür. Bu esnada yolu Ayşe'yle kesişir ve ihtişamlı bir aşk hikayesi başlar.

KALP YARASI NEREDE ÇEKİLİYOR?



Kalp Yarası dizisi zengin tarihi ve eşsiz kültürü ile medeniyetlerin buluşma noktası Hatay-Antakya'da çekilmektedir.

KALP YARASI OYUNCULARI

Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz

Merve Çağıran - Hande Velioğlu

Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk

Şenay Gürler - Azade Sancakzade

Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade

Meltem Gülenç - Zümrüt

Rıza Akın - Hüseyin

Nail Kırmızıgül - İhsan

Yonca Şahinbaş - Vedia

İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah

Naz Sayıner

Melih Çardak

Zehra Yılmaz - Betül

Kemal Burak Alper - Taha

KALP YARASI 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KALP YARASI 5. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!



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