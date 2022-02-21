Kalp Yarası CANLI izle! ATV Kalp Yarası 32. bölüm canlı izle! Kalp Yarası canlı izleme linki! Kalp Yarası dizisi HD izle! 31 Ocak Pazartesi canlı!
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Kalp Yarası canlı izle! Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı ekranların sevilen dizisi Kalp Yarası yeni bölümü bugün başlıyor. İzleyiciler Kalp Yarası 32. bölüm canlı izleme linki var mı merak etti. Kalp Yarası canlı izle! Kalp Yarası 32. bölüm canlı izle! Kalp Yarası yeni bölüm canlı izle! Kalp Yarası izle! ATV Kalp Yarası yeni bölüm canlı izleme linki!
Kalp Yarası canlı izle linki araştırılıyor. ATV'nin beğenilen dizileri arasında yer alan Kalp Yarası bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümünün ardından izleyiciler Kalp Yarası 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? merak ediyor. Ayrıca canlı izleme linkini de merak ediyor. Kalp Yarası canlı izle! ATV Kalp Yarası 32. yeni bölüm canlı izle! Kalp Yarası canlı izleme linki!
Kardeşini korumaya çalışırken vurulan Yaman; Ferit, Sinan ve Ayşe'nin ellerinde yaşam mücadelesi verir. Kocasını vuran Hande'nin içindeki intikam ateşi iyice alevlenir. Son hamlesini yapmadan durmayacaktır.
Hatırladıklarıyla tanık oldukları arasında kalan Ayşe ise katilin Feraye olduğunu söyler. Aşkları için sınandıkları her savaştan kalp yarasıyla kurtulan Ayşe ve Ferit hak ettikleri mutluluğa ulaşabilecek mi?
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Babasının katiline adım adım yaklaşan Ferit, Ayşe'nin kaybolmasıyla büyük bir şok yaşar. Ferit'in yaşadığı bu zor durum Yaman'daki geçmiş travmaları tetikler. Yaman'ı kaybedeceğini sezen Hande ise, hiç düşünmeden aldığı bir kararla kendini ve tüm Sancakzade Konağı'nı geri dönüşü olmayan bir yola sürükler.
Kalp Yarası her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.
Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.
- Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade
- Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz
- Merve Çağıran - Hande Velioğlu
- Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk
- Şenay Gürler - Azade Sancakzade
- Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade
- Meltem Gülenç - Zümrüt
- Rıza Akın - Hüseyin
- Nail Kırmızıgül - İhsan
- Yonca Şahinbaş - Vedia
- İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade
- Burçin Abdullah
- Naz Sayıner
- Melih Çardak
- Zehra Yılmaz - Betül
- Kemal Burak Alper - Taha