Kalp Yarası canlı izle! ATV Kalp Yarası 3. bölüm canlı izle! Kalp Yarası konusu ne? Kalp Yarası oyuncuları kimler!
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Kalp Yarası canlı izle! ATV Kalp Yarası 3. bölüm canlı izle! Kalp Yarası konusu ne? Kalp Yarası oyuncuları kimler!

Kalp Yarası canlı izle! ATV Kalp Yarası 3. bölüm canlı izle! Kalp Yarası konusu ne? Kalp Yarası oyuncuları kimler!
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ATV'nin yeni yaz dizisi Kalp Yarası bugün yeni bölümüyle ekrana geliyor. Dizi 20:00'da ATV'nin ekranlarında başlayacak. Kalp Yarası canlı izle! ATV Kalp Yarası ilk bölüm izleme linki! Kalp Yarası canlı izle! Kalp Yarası ATV canlı izle! Kalp Yarası yeni bölüm full HD canlı ile! Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak? Kalp Yarası canlı izle! Kalp Yarası canlı izle! ATV Kalp Yarası 3. bölüm canlı izle! 12 Temmuz Kalp Yarası konusu nedir?

ATV'nin yeni yaz dizisi Kalp Yarası bugün yeni bölümüyle ekrana geliyor. Dizi 20:00'da ATV'nin ekranlarında başlayacak. Kalp Yarası canlı izle! ATV Kalp Yarası ilk bölüm izleme linki! Kalp Yarası canlı izle! Kalp Yarası ATV canlı izle! Kalp Yarası yeni bölüm full HD canlı ile! Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak? Kalp Yarası canlı izle! Kalp Yarası canlı izle! ATV Kalp Yarası 3. bölüm canlı izle! 12 Temmuz Kalp Yarası konusu nedir? İşte detaylar haberimizde…

KALP YARASI CANLI İZLE!

KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit ve Ayşe evleniyor, Antakya'da yer yerinden oynuyor!

Ferit ve Ayşe'nin herkesin şaşkın bakışları altında nikah masasına oturması, Antakya'nın gündemine damga vurur. Hande büyük bir hayal kırıklığı yaşarken; Hüseyin ve Zümrüt Varoğlu, Sancakzadelerle tüm ilişkilerini keserler. Gelecek planları çöken Azade Hanım ise Ayşe'yi gelin olarak kabul etmez. Ferit, herkesi aşk evliliği yaptığına inandırmaya çalışırken; Ayşe karşısında hem Hande'yi hem Azade'yi bulur. Yaman, her şeyini kaybetse bile Hande'nin peşini bırakmaz; ancak Zümrüt, Hande'nin bir şeyler sakladığından şüphelenmektedir.

KALP YARASI SON BÖLÜM İZLE!

KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Kimsenin uçmak için senin kanatlarına ihtiyacı kalmadı artık!"

Hande, Yaman'ı vurmak isterken kazara Ayşe'yi vurmuştur. Ayşe'nin vurulması herkesin hayatını bir kez daha tepetaklak eder ve büyük yüzleşmelere neden olur. Peki Ayşe'yi vuran Hande hapse girecek mi? Hande ve Ferit'in evlenmemesine çok sevinen Yaman, bu defa Hande'yi elde edebileceğini düşünmektedir. Eski nişanlısının başka bir kızla evlenmesi Hande'yi saplantılı hale getirince Yaman daha da hırslanır. Yaman sevdiğini elde etmek uğruna vereceği savaşta gittikçe masumiyetini kaybetmeye başlar. Geçmişe dair her şeyi yok edip yepyeni bir insan olmak isteyen Yaman'ın büyük sırrı nedir? Ayşe'nin vurulmasıyla derinden sarsılacak olan Ferit, önemli bir karar verir. Ferit'in bu kararı ne olacaktır?

KALP YARASI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KALP YARASI KONUSU NEDİR?

Antakya'nın iki köklü ailesi yıllardır çatışma halindedir. Ferit ve Ayşe'nin aşkı, bu iki ailenin gündemine bomba gibi düşer. Sancakzade ailesinin veliahtı Ferit, ailesinin isteği nedeniyle Velioğlu ailesinin kızı Hande ile evlenmek üzereyken ihanetle sarsılır. Hande'yi seyisin oğlu Ömer'le samimi bir şekilde görür. Bu esnada yolu Ayşe'yle kesişir ve ihtişamlı bir aşk hikayesi başlar.

KALP YARASI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kalp Yarası dizisi zengin tarihi ve eşsiz kültürü ile medeniyetlerin buluşma noktası Hatay-Antakya'da çekilmektedir.

KALP YARASI OYUNCULARI

Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz

Merve Çağıran - Hande Velioğlu

Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk

Şenay Gürler - Azade Sancakzade

Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade

Meltem Gülenç - Zümrüt

Rıza Akın - Hüseyin

Nail Kırmızıgül - İhsan

Yonca Şahinbaş - Vedia

İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah

Naz Sayıner

Melih Çardak

Zehra Yılmaz - Betül

Kemal Burak Alper - Taha

KALP YARASI 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KALP YARASI ATV CANLI YAYIN İZLE!

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Kalp Yarası canlı izle! ATV Kalp Yarası 3. bölüm canlı izle! Kalp Yarası konusu ne? Kalp Yarası oyuncuları kimler! - Haberler
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