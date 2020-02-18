Kalp sağlığını korumak bizim elimizde

18.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:05

Samsa, "Kalp Hastalıkları ve Yaşam " adlı sunumuyla Selçuk Efes Kent Belleği'nde katılımcılarla sağlık konusunda önemli bilgiler aktardı. Söyleşiye çok sayıda Efes Selçuklu'nun yanı sıra SEGEM- DER Başkanı Birgül Gönül ve CHP Efes Selçuk İlçe Başkanı Mehmet Karanfil de katıldı.

Sunumunun başında beslenme ve sağlıkla ilgili medyada çıkan haberler konusunda katılımcıları uyaran Dr. Murat Samsa, sağlık ile ilgili sansasyonel haberler yerine uzman olan kişilerin ve doktorların önerilerinin dinlenmesi uyarısında bulundu.

Dr. Murat Samsa, kalp hastalıklarının temel nedenleri arasında ailesel faktörler, yaş, cinsiyet, sigara, hareketsiz yaşam, dengesiz beslenme ve stresin yer aldığını belirtti. Bu hastalıklara yol açan risk faktörleri ile nasıl mücadele edilmesi gerekliği hakkında bilgi veren Dr. Murat Samsa ; " Kalp hastalıklarında etkili olan yaş, cinsiyet, aile hikâyesi gibi faktörler değiştirilemez. Ancak değiştirebileceğimiz birçok şey var. Sigara, aşırı kilo, hareketsizlik, yüksek tansiyon ve şeker gibi etkenler kalp hastalıklarına yol açan faktörler arasında yer alıyor. Bu faktörlerle mücadele etmek bizim elimizde. Sigara içmemek, kilo kontrolü, bel çevresini kontrol altında tutmak (kadınlarda 88cm, erkeklerde 96 cm) yüksek tansiyonu önlemek, kolesterolü kontrol altında tutmak, şeker ve tuz tüketimini kontrol altında tutmak, kalp hastalıklarından bizi korumaya yardımcı olur" dedi.

AKTİF BİR YAŞAMI BENİMSEMELİYİZ

Kalp sağlığı açısından spor ve fiziksel aktivitenin önemine dikkat çeken Dr. Murat Samsa; "Aktif bir yaşamı benimsemeliyiz Spor yapmalı ve hareketli olmalıyız. Spor denilince aklınıza ekstrem aktiviteler gelmesin. Küçük adımlarla spora başlamak ve onu sürekli hale getirmek gerekiyor. Mümkünse her gün ya da hafta üç gün birer saat yürüyün. Yürüyemiyorsanız günlük hayat içinde hareketli olmaya,merdiven çıkmaya, her işinizi kendiniz yapmaya özen gösterin. Yüzme, bisiklete binme de bu anlamda iyi seçimler. Bu bağlamda küçük adımlarla başlayarak düzenli, bilinçli, sistemli spor yapmayı tavsiye ediyoruz" dedi.

Özellikle kilo verme konusunda medyada popüler olan diyetler yerine kişiye özel bir beslenme programı oluşturulması gerektiğinin altını çizen Dr. Murat Samsa; " Her diyet herkese uygun olmaz. Eğer kişinin vermesi gereken kilo birkaç kilonun üzerindeyse mutlaka bir uzmana danışılmalıdır. Hızlı kilo verdiren popüler diyetler yerine sağlıklı beslenme alışkanlıkları küçük yaştan itibaren kazanılarak bir prensip haline getirilmelidir. Sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve davranış değişikliği kilo vermeyi ve sağlıklı bir kiloda kalmayı kolaylaştırarak kalp hastalıklarının önüne geçmememize yardımcı olur" dedi.

Dr. Murat Samsa ayrıca katılımcıların konu ile ilgili sorularını cevapladı. SEGEM- DER Başkanı Birgül Gönül tüm katılımcılar adına söyleşinin sonunda Dr. Murat Samsa'ya teşekkür etti.

Selçuk Efes Kent Belleği'nde sağlık söyleşileri devam edecek.

Kaynak: Bültenler