Kalp krizinin altından uyuşturucu çıktı: 5 bin lirasını alıp, yüksek dozda uyuşturucu verdiler
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Kalp krizinin altından uyuşturucu çıktı: 5 bin lirasını alıp, yüksek dozda uyuşturucu verdiler

Kırıkkale'de kalp krizinden öldüğü düşünülen 22 yaşındaki Onur Oğuz'un yüksek dozda koluna uyuşturucu enjekte edilmesi sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Kalp krizinin altından uyuşturucu çıktı: 5 bin lirasını alıp, yüksek dozda uyuşturucu verdiler
24.08.2020 11:37 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:42

Kırıkkale'de kalp krizinden öldüğü düşünülen 22 yaşındaki Onur Oğuz'un yüksek dozda koluna uyuşturucu enjekte edilmesi sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Olay, 16 Ağustos 2020 günü Kırıkkale'de Kaletepe Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, Onur Oğuz (22) amcasının oğlu Y.O. (29) ve arkadaşı L.P. (31) ile birlikte Ankara'dan geldikten sonra evde buluştu. Burada yüksek dozda sağ koluna uyuşturucu enjekte edilen Onur Oğuz yaşamını yitirdi. Ölen gencin cesedi battaniyeye sarılı bir vaziyette evin balkonuna bırakıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, olay yeri incelemesi yapıldı. Karşı apartmanda ikamet eden aileye, yakınları tarafından oğullarının kalp krizinden öldüğü söylendi.

Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında olayla ilgili olarak şüpheli Y.O. ve L.P. gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden L.P. burada verdiği ifade de, Y.O.'nun Ankara'dan temin edilen uyuşturucuyu maktul Onur Oğuz'a enjekte ettiğini söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.O. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Oğuz'un asıl ölüm sebebinin ise otopsi sonucunda netleşeceği belirtildi.

"İtirafçı her şeyi anlattı, 20 dakika arayla koluna eroin enjekte etmişler"

Yaşanan olayı İHA muhabirine anlatan acılı baba Adnan Oğuz, "Kalp krizi denilen olayda bir itirafçı anlattı vicdan azabı çektiğinden dolayı geldi yanımıza 'abi bu kalp krizi değil, Y.O. buna uyuşturucu enjekte etti' dedi. Ankara'dan malı almışlar 20 dakika arayla koluna eroin enjekte etmişler. Cebindeki parayı da alıyor. Eve gelince telefonunu da alıyor. İtirafçı hepsini anlattı. Şu anda devletime sığınıyorum. Geri kalanını devletim yapacak. Şu anda yargı aşamasında tutuklu olarak aldılar" dedi.

"Ya ırmağa atacaklardı ya da ormana gömeceklerdi"

Oğlunu canice öldürdüklerini ifade eden anne Demet Oğuz ise, "Oğlumu canice öldürdüler ve ölümünü izlediler. Kimseye haber vermemişler başında beklemişler. Gece el ayak çekilince gömmek için veya ırmağa atmayı beklemişler. Allah razı olsun birisi ihbar etmiş, ihbar üzerine polis gelmiş. Yoksa oğlumun ne ölüsünü ne de dirisini bulacaktım. ya ırmağa atacaklardı ya da ormana gömeceklerdi. Bu insan değil hayvan da değil. Bu bir canavar" diye konuştu.

"Cebindeki 5 bin lirasını almışlar"

İkişer defa 20 dakika arayla sağ koluna yüksek dozda uyuşturucu enjekte ettiklerini belirten acılı anne, şunları kaydetti:

"Cebinde 5 bin lira parası için insan öldürülür mü? 22 yaşında benim oğlum hemşireydi. Oğluma ne yaptılar nasıl ettiler? Kafasında morluk vardı öldüğünde. Benim oğlum o iğneyi yaptırmaz. Sağ kolunda 2 tane 20 dakika aralıkla yüksek dozla vurmuş. Yanında bulunan Lokman diye bir insan hastaneye götürelim bu çocuk ölmesinde demiş. Çocuğumu battaniyenin içine sarmışlar. Orada yavrumu ölüme terk edip beklemişler başlarında. İhbar eden insanlardan Allah razı olsun yoksa ben oğlumu bulamayacaktım. Sözün bittiği yerdeyim acının tarifi yok. En büyük cezalara çarptırılmasını istiyorum. Sonuna kadar bu davanın arkasındayım."

"Meğer ki oğlumun ölümünü izlemişim"

Anne Demet Oğuz, "Benim oğlumun kanı yerde kalmayacak. Hakimlerimden, savcılarımdan, devletimden onun en büyük cezaya çarptırılmasını istiyorum. İçimizi ciğerimizi yaktılar. Akraba dedik ama o bizi sırtımızdan vurdu. Can evimizden vurdu. Allah onları sevdikleri ile imtihan etsin. Karşıdan ben oğlumun cenazesini izlemişim. Karşıdaki polis araçları cenaze araçları vardı. Meğerki ben oğlumun ölümünü izlemişim. Ciğerimiz yandı oraya nasıl gittim bilemedim. Otopsinin sonucu bekliyoruz. Kahrolsun daha büyük cezalara çarptırılsın. Başkalarının çocuğunun da canını yakmasın" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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