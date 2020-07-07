Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
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Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti

Emekli Emniyet Müdürü Hasan Çetin, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ablasının acısına dayanamayıp aynı gün, kalp krizi geçirdi. Yaşamını yitiren Çetin, ablasının yanında toprağa verildi. Çetin'in ablasının ölümünün ardından, "Ablam bugün hakka yürüdü. Acısı çok büyük, yalnız kaldım" yazılı paylaşımı yürek burktu.

07.07.2020 17:43 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:04

Denizli'nin Çardak ilçesi Beylerli Mahallesi'nde oturan 5 çocuk annesi Müşerref Güller, 5 Temmuz Pazar günü sabah saatlerinde kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdi. Güller'in kardeşi olan ve aynı mahallede oturan emekli Emniyet Müdürü Hasan Çetin, acı haberi sosyal medya hesabından duyurarak, "Ablam bugün hakka yürüdü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Acısı çok büyük, yalnız kaldım. Cennette kavuşursunuz güzel ablam" yazılı paylaşım yaptı.

Müşerref Güller'in cenazesi, ailesinin ve yakınlarının katıldığı törenle, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Beylerli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kalp krizi geçiren ablasını toprağa verdi, aynı gün kendisi de kalp krizinden öldü

SABAH ABLASINI TOPRAĞA VERDİ, AKŞAM KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Ablası Müşerref Güller'i sabah saatlerinde toprağa veren Hasan Çetin de akşam saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. Yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Çetin, Çardak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Çetin, burada doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Çetin'in de ablasının acısına dayanamayıp, aynı gün yaşamını yitirmesi yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

Çetin'in cenazesi de dün öğle vakti kılınan namazının ardından Beylerli Mahallesi Mezarlığı'nda ablasının mezarı yanında toprağa verildi.

Kalp krizi geçiren ablasını toprağa verdi, aynı gün kendisi de kalp krizinden öldü
Kalp krizi geçiren ablasını toprağa verdi, aynı gün kendisi de kalp krizinden öldü
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti

Kaynak: DHA

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