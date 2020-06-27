"Kalp hastaları normalleşmede de dikkatli olmalı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Kalp hastaları normalleşmede de dikkatli olmalı"

Kalp ameliyatı geçiren hastaların normalleşme döneminde rehavete kapılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Mustafa Güden, "Kalp ameliyatı olan hastaların koronavirüse yakalanmaları daha sıkıntılı olabilir.

27.06.2020 10:07 | Son Güncelleme: 27.06.2020 10:11
Kalp ameliyatı geçiren hastaların normalleşme döneminde rehavete kapılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Mustafa Güden, "Kalp ameliyatı olan hastaların koronavirüse yakalanmaları daha sıkıntılı olabilir. Bu hastaların ameliyat sonrası ilaçlarını kendilerine belirtilen saatlerde, düzenli kullanması oldukça önemli. Bu dönemde evde zaman geçirecekleri için, evin içinde hafif egzersizler yapmaları daha uygun olur." dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümünden Prof. Dr. Mustafa Güden, açık kalp ameliyatı geçiren hastaların normalleşme sürecinde dikkat etmesi gereken konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Dr. Güden, hastaların ameliyat sonrası rehavete kapılmaması gerektiğini belirterek "Kalp ameliyatı olmuş hastalar 'artık iyileştim, herhangi bir sıkıntı olmaz' düşüncesinde olmamalı. Kalp ameliyatı olan hastaların koronavirüs ile ilgili geçirecekleri enfeksiyon daha sıkıntılı olabilir. Bu konuda özellikle Sağlık Bakanlığımızın getirmiş olduğu kurallara harfiyen riayet etmek oldukça önemli. Böylece bu salgını çok az zararla ülkemizden uzaklaştırabiliriz" diye konuştu.

İLAÇLARINIZI DOĞRU ZAMANDA KULLANIN

Açık kalp ameliyatı sonrası taburcu olmanın ardından doktorun verdiği ilaçların kullanımının oldukça önemli olduğuna değinen Prof. Dr. Güden, şu tavsiyelerde bulundu: "Hastaların ameliyat sonrasında ilaçlarını kendilerine belirtilen saatlerde, düzenli olarak ve doğru dozda kullanması, tedavinin doğru şekilde devam etmesi için çok önemlidir. Açık kalp ameliyatı sonrası iştahta azalma olabilir, bu geçici bir durumdur ve birkaç hafta sonra geri dönmesi beklenir. Şeker hastalığı olmayan hastalar ameliyat sonrası ilk ay diyet yapmasınlar. Diyetlerinde et, sebze, meyve ve karbonhidrat içeren, az tuzlu ve proteinden zengin besinler ile lifli gıdalar almaya özen göstermeliler. Yara bölgesindeki enfeksiyon belirti ve bulguları olması durumunda hekim bilgilendirilmelidir. Bu bulgular, hassasiyet, kızarıklık, şişlik, yaradan yeni bir akıntı olması ya da mevcut akıntının artması ve ateştir. Taburcu olduktan sonra hastalar banyosunu, yara bölgesi iyileşene kadar küvet içerisinde yapmamalı, sadece basit bir duş almalıdır."

SOSYAL MESAFEDE EGZERSİZ YAPIN

Prof. Dr. Güden, egzersizin de oldukça önemli olduğunu ancak bunun da sosyal mesafeye dikkat edecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini, maske kullanımının ve el hijyeninin zaruri olduğunu ifade ederek "Yürüyüş, kalp cerrahisi ameliyatı sonrası hastalar için oldukça faydalı bir aktivitedir. Düzenli yürüyüşlere başlama zamanını doktorunuz belirleyecektir. Aktivite ve dinlenme arasında denge sağlamalıdır, yemekten sonra egzersize başlamadan önce en az 30 dakika dinlenmek gerekir. Doktorun önerdiği şekilde düzenli egzersiz ve yürüyüş yapılmalıdır. Hastalar bu dönemde evde zaman geçirecekleri için ev içinde hafif egzersizler yapmaları daha uygun olur" şeklinde konuştu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi Haber
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak Haber
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti Haber
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı Haber
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez Haber
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı Haber
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı
Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Cimbom transferde büyük oynuyor! Yeni hedef tam bir top hırsızı
Cimbom transferde büyük oynuyor! Yeni hedef tam bir top hırsızı
Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu
Son dakika: HDP'li bir milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son dakika: HDP'li bir milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Ceza yazılan vatandaş, polis ile maske tartışmasını sosyal medyadan canlı yayınladı
Ceza yazılan vatandaş, polis ile maske tartışmasını sosyal medyadan canlı yayınladı
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı
Herkes fiyatını konuşuyor peki ama Fatih'in portresi neden Londra'daydı? İşte tablonun yüzlerce yıllık serüveni
Herkes fiyatını konuşuyor peki ama Fatih'in portresi neden Londra'daydı? İşte tablonun yüzlerce yıllık serüveni
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru: En sevdiğin partnerin kim?
Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru: En sevdiğin partnerin kim?
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında
Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında
MHP'li Enginyurt: Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır
MHP'li Enginyurt: Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Hulusi Akar Murat Kurum Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hadise Esra Erol Bülent Ersoy
Spor Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi İbrahim Üzülmez Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Deprem
Şu an buradasınız: "Kalp hastaları normalleşmede de dikkatli olmalı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 11:09:55. #1.15#
title