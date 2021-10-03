Kalp hastaları, Dünya Kalp Günü dolayısıyla düzenlenen "Kalbin İçin Pedalla" etkinliğinde pedal çevirdi.

Memorial Bahçelievler Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Prof. Dr. Ömer Göktekin, Kalbin İçin Pedalla Grubu ve Salcano iş birliğiyle düzenlenen etkinlik öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, kalp ve damar hastalıklarının önlenmesi için düzenli fiziksel aktivite ve hareketli yaşamın önemine vurgu yaptı.

Göktekin, "Bugün aramızda kalbinde stent takılı olan hastalarımız var, onları yormadan bir tur yapacağız ve bugünü böylece anlamlandıracağız. Bisiklet sürerek farkındalık oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Kalp hastalarına, "Kalbin yorulmaması için hareketten uzak dur" şeklinde yapılan çağrıları değerlendiren Göktekin, şunları kaydetti:

"Kalp hastalarının tedavi olduktan sonra her insan gibi spor yapmalarını istiyoruz. Çünkü spor kalp sağlığı için çok önemlidir. Kalp sağlığı için önerdiğimiz 3 altın spor var. Bunlar, hızlı yürüme, yüzme ve pedal çevirmedir. Yüzme belki biraz zor olabilir ama hızlı yürüme ve pedal çevirme her hastamızın ulaşabileceği sporlardır. Bugün burada tam da bunu işlemek istedik. Kalp hastası olarak baypas geçirmiş veya stent taktırmış olabiliriz hiç fark etmez rutin aktivite olarak sporlarımızı yapmalıyız. Bizatihi kalp hastası olduğumuz için spordan uzak kalmamalı ve düzenli rutin spor aktivitelerimizi yapmalıyız."

"Kalp hastası olan insanları spora davet ediyoruz"

Etkinliğe katılanlardan Şahidin Aydemir ise 2010'dan bu yana grup olarak çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenlendiklerini ifade ederek, "Geçen sene pandemi nedeniyle bisiklet turu yapamamıştık. Bu sene ise Dünya Kalp Günü kapsamında 8. etkinliğimizi yapıyoruz." dedi.

Etkinliğe özellikle baypas olan ve kalp rahatsızlığı geçirmiş hastaların davet edildiğini söyleyen Aydemir, şöyle devam etti:

"Bugün kısa bir parkurumuz var, düzenlediğimiz bisiklet turunda kalp sağlığına dikkat çekmek istiyoruz. 17 sene önce koroner arter baypas ameliyatı oldum ve 2 sene önce de stent taktırdım. Yaklaşık 2008'den bu yana aktif olarak bisiklete biniyorum, yaptığım spor aktivitesi stent operasyonumu geciktirdi. Yani sporu, stendi geciktirmemin sebebi olarak gösterebilirim. Bisiklete binmenin çok faydasını gördüm, insanlara bunu göstermek ve anlatabilmek için grup olarak yola çıktık. Kalp hastası olan insanları spora davet ediyoruz. Ben de bu anlamda örnek teşkil etmek istedim."

Açıklamanın ardından bisiklet sürüşü, tedavileri devam eden kalp hastalarının ve profesyonel bisiklet sürücülerinin katılımıyla gerçekleştirildi.