Kalkım Balıklı Kaplıca Turizme Kazandırılacak

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Kalkım köyünde bulunan balıklı kaplıca turizme kazandırılacak.

Sivas Valisi Davut Gül, Kalkım Balıklı Kaplıca'yı ziyaret ederek bölgedeki su kaynaklarını inceledi. Gül, Balıklı Kaplıca ile aynı özellikleri taşıyan Kalkım köyündeki suyu yerinde görerek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya'dan bilgi aldı. Termal su ve bölgedeki çalışmalar hakkında Vali Gül'e bilgi veren Kaya, Kalkım köyünde daha önce MTA Orta Anadolu 1'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sondaj çalışmasında 28 derece sıcaklığında jeotermal kaynak suyu bulunduğunu ifade etti.

Vali Davut Gül de Kangal Balıklı Kaplıca ile Kalkım Çermiği'nin benzer pek çok noktası olduğuna dikkat çekerek Kalkım jeotermal suyunda Kangal Balıklı Kaplıca'da bulunan balık türlerinin burada da görüldüğünü vurguladı. Kalkım'ın imar planlarının hazır olduğunu ifade eden Gül, bu sene bölgede altyapı çalışmalarının başlayacağını müjdeledi.

Bölgenin önemli avantajları olduğunu da vurgulayan Gül, hem karayolu hem de demiryolu ile ulaşıma imkan sağlandığını dile getirerek, "Buraya küçük bir istasyon yapıldığında demiryolu ile ulaşım daha da rahat ve konforlu olacak. Bölge güzel ve ciddi anlamda yatırım gerektiriyor. Bir takvim ve program içerisinde inşallah bu eksiklikleri gidereceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tahsisi olduğunda daha hızlı mesafe kat edeceğiz. Bakanlık ihaleye çıkacak ve bölgeyi alan müteşebbisler yatırım için düğmeye basacak. Bizim istediğimiz turizmi bilen, ekonomik anlamda güçlü bir müteşebbisin burayı almasıdır. Böylece bu zenginliğimizin gün yüzüne çıkmasını ve daha çok ziyaretçi ile tanışmasını istiyoruz. Beklentimiz Kangallı'ya hizmet verecek bir çermik mantığından ziyade dünyaya hizmet verecek, büyük miktarlarla yatırım yapabilecek bir tesisin burada yapılmasıdır. Ekonomik gücü olan ve bu işi yapabilecek özel sektöre bu araziyi vermek istiyoruz. Talip olanlar için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bazı kriterleri olacaktır. Antalya'da turizm tesisleri tahsisinde hangi kriterler uygulanıyorsa burada da o kriterler olacaktır. Bu açıdan o bölgenin ileride daha da çok gelişeceğini de düşünüyoruz." dedi.

Turizm açısından son yıllarda büyük bir ivme yakalandığını da ifade eden Gül,"Sivas'ımız, kültür turizminde, çalışmalarını aralıksız sürdürdüğümüz kış turizminde ve jeotermal kaynak zenginliği ile dikkat çeken kaplıca turizminde de adından sıkça söz ettiren bir il olacaktır. Termal kaynaklarımızın da boşa akıp gitmesine izin veremeyiz, mevcut zenginliklerimizi değerlendireceğiz." diye konuştu. - SİVAS