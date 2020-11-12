Kalk Gidelim yeni bölüm canlı izle! Kalk Gidelim 127. bölüm full izle! Kalk Gidelim son bölüm izle | Kalk Gidelim 128. bölüm fragmanı yayınlandı!

TRT'nin sevilen aile komedi dizisi Kalk Gidelim her perşembe günleri ekranlara gelmeye devam ediyor. Peki Kalk Gidelim 128. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak? Geçen bölümde ne oldu? Kalk Gidelim 127. bölüm izle!

Kalk Gidelim dizisi kaldığı yerden devam ediyor. Bundan sonra her perşembe günü ekranlara gelecek olan Kalk Gidelim dizisinin oyuncuları kimlerdir, konusu nedir? Tüm detaylar sizlerle. Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalk Gidelim 128. bölüm fragmanı çıktı mı?

KALK GİDELİM 127. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bugün yayınlanacak olan 127. bölümün ardından yeni bölüm fragmanı olan 128. bölüm fragmanı yayınlandı.

KALK GİDELİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevda'nın ansızın bunamasından dolayı altınları bulma işi Seyfettin'e kalmıştır. Yatak odasının altını üstüne getiren Seyfettin, 2 milyon liralık altını bir türlü bulamaz ve hemen İsmail'e durumu bildirir. Mehmetçik Vakfı yöneticileriyle buluşmuş olan İsmail adamlara bağış yapılacağını söylemiş adeta vaatte bulunmuştur. Seyfettin altınları getiremeyince İsmail adamlara parayı kaybettik diyemez ve Seyfettin'e bir şey söylemeden parayı kendi vermeye karar verir.

Hastaneye giden Sevda'ya daha önce hastaneye giden Perihan'la aynı teşhis konulmuştur ama unutkanlığın sebebi bulunamamıştır. Seyfettin, Sevda ile Perihan'ın bir şeyler karıştırdıklarından artık kesinlik olarak emindir. Konuyu bulmak için Perihan'ın yanına giderler ancak eve vardıklarında bir felaketle karşılaşırlar.

Yasemin'in evinde eğlencede olan Samim, İsmail'in Vakıf yöneticilerine 2 milyon lira bağış yaptığını görünce hemen babasını arar. Seyfettin, İsmail'e olan borcunu ödemek için çözüm arar. Sabahı zor eden Seyfettin, en sonunda borçlu kaldığı İsmail'e borcunu nasıl ödeyeceğini bulur. İsmail'in kapısına dayanıp borcunu zorla da olsa öder ancak bulduğu yöntem, olayları daha da karıştıracaktır.

KALK GİDELİM YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Borcuna karşılık ineklerini İsmail'e veren Seyfettin rahatladığını düşünse de başına büyük bir sorun açacağının farkında değildir. İneklerin İsmail'e geçmesi, Meryem ve İsmail' i aynı masada buluşturacaktır. Nurcan, Seyfettin'e Mumu'nun İsmail'den aldığı bir yıllık CEO'luk parasını verip borçtan kurtulabileceğini söyler. Mumu, İsmail'den aldığı bir milyon sekiz yüz bin lirayı değerlendirip iki milyonun üzerine çıkarmıştır. Seyfettin kardeşinin bir yıllık emeğini almak istemez. Bunun üzerine aile olmanın önemine vurgu yapan Nurcan, Seyfettin' i hem duygulandırır hem ikna eder.

Şakir, evde annesinin unutkanlığının sebebini bulmaya çalışırken kendini yorgun hisseder ve Perihan'ın vitamin diye yuttuğu haplardan yutar. Komedi başlamıştır. Ercan'la buluşup ona verdiği parayı almaya giden Şakir hapların etkisiyle her şeyi unutur ve ortadan kaybolur.

Kelle İsmail ahırı geri vermek niyetinde olmadığını, işi karlı buluğunu ve faaliyetlerine sütçülüğü de eklediğini söyler. Seyfettin buna ihtimal vermez ama İsmail, müşterilerini bile bulmuştur. Bu müşteriler Meryem ve Sadık' tan başkası değildir. Duruma ikna olmayan Seyfettin, İsmail' in Meryem' le el sıkıştığını görünce buna inanır. Oysa İsmail o kadar usta bir ticaret erbabıdır ki Meryem'i de Seyfettin' de aynı anda faka bastırmıştır.

KALK GİDELİM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ufuk Özkan : Seyfettin Dal

Erkan Sever : Mustafa Ali Dal

Ayça Varlıer : Nurcan Dal

Mehtap Bayri : Sevda Dal

Beyazıt Gülercan : Hacı Hüseyin Dal

Nalan Okçuoğlu : Hatice Dal

Kerim Yağcı : Kahya Bodur Sadık