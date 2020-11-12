Kalk Gidelim ne zaman saat kaçta? Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı izle!

TRT 1'in sevilen ve beğenerek takip edilen dizisi Kalk Gidelim ne zaman saat kaçta? Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı izle!

Kendi kitlesini oluşrumuş ve başrolleri olan Ufuk Özkan ile Mustafa Ali Dal'In mizah adına başarılı performanslar sergilediği Kalk Gidelim ne zaman saat kaçta? Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı izle!

KALK GİDELİM SON BÖLÜM 127. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevda'nın ansızın bunamasından dolayı altınları bulma işi Seyfettin' e kalmıştır. Yatak odasının altını üstüne getiren Seyfettin 2 milyon liralık altını bir türlü bulamaz ve hemen İsmail'e durumu bildirir. Mehmetçik Vakfı yöneticileriyle buluşmuş olan İsmail adamlara bağış yapılacağını söylemiş adeta vaatte bulunmuştur. Seyfettin altınları getiremeyince İsmail adamlara parayı kaybettik diyemez ve Seyfettin' e bir şey söylemeden parayı kendi vermeye karar verir.

Hastaneye giden Sevda'ya daha önce hastaneye giden Perihan'la aynı teşhis konulmuştur ama unutkanlığın sebebi bulunamamıştır. Seyfettin, Sevda ile Perihan'ın bir şeyler karıştırdıklarından artık kesinlik olarak emindir. Konuyu bulmak için Perihan'ın yanına giderler ancak eve vardıklarında bir felaketle karşılaşırlar.

Yasemin' in evinde eğlencede olan Samim, İsmail'in Vakıf yöneticilerine 2 milyon lira bağış yaptığını görünce hemen babasını arar. Seyfettin, İsmail' e olan borcunu ödemek için çözüm arar... Sabahı zor eden Seyfettin en sonunda borçlu kaldığı İsmail'e borcunu nasıl ödeyeceğini bulur. İsmail'in kapısına dayanıp borcunu zorla da olsa öder ancak bulduğu yöntem, sonrası için olayları daha da karıştıracaktır.

KALK GİDELİM YENİ BÖLÜM 128. BÖLÜM NELER OLACAK?

Borcuna karşılık ineklerini İsmail'e veren Seyfettin rahatladığını düşünse de başına büyük bir sorun açacağının farkında değildir. İneklerin İsmail'e geçmesi, Meryem ve İsmail' i aynı masada buluşturacaktır. Nurcan, Seyfettin'e Mumu'nun İsmail'den aldığı bir yıllık CEO'luk parasını verip borçtan kurtulabileceğini söyler. Mumu, İsmail'den aldığı bir milyon sekiz yüz bin lirayı değerlendirip iki milyonun üzerine çıkarmıştır. Seyfettin kardeşinin bir yıllık emeğini almak istemez. Bunun üzerine aile olmanın önemine vurgu yapan Nurcan, Seyfettin' i hem duygulandırır hem ikna eder.

Şakir, evde annesinin unutkanlığının sebebini bulmaya çalışırken kendini yorgun hisseder ve Perihan'ın vitamin diye yuttuğu haplardan yutar. Komedi başlamıştır. Ercan'la buluşup ona verdiği parayı almaya giden Şakir hapların etkisiyle her şeyi unutur ve ortadan kaybolur.

Kelle İsmail ahırı geri vermek niyetinde olmadığını, işi karlı buluğunu ve faaliyetlerine sütçülüğü de eklediğini söyler. Seyfettin buna ihtimal vermez ama İsmail, müşterilerini bile bulmuştur. Bu müşteriler Meryem ve Sadık' tan başkası değildir. Duruma ikna olmayan Seyfettin, İsmail' in Meryem' le el sıkıştığını görünce buna inanır. Oysa İsmail o kadar usta bir ticaret erbabıdır ki Meryem'i de Seyfettin' de aynı anda faka bastırmıştır.

Kalk gidelim yeni bölüm 128. bölüm 1. fragmanı izlemek için BURAYA , 2. fragmanı izlemek için BURAYA tıklayın.

KALK GİDELİM GENEL HİKAYESİ NASILDIR?

Mustafa Ali genç yaşında İstanbul'a gelmiş ve çok zengin olmuştur. Ailesinin karşı koymasına rağmen İstanbullu sosyetik bir güzelle evlenmiştir, üstelik anne-babasının gelin adayı Meryem'i gözü yaşlı ardında bırakarak. Bundan sonra Mustafa Ali işlerini fabrika kuracak kadar büyütüp zenginlik yolunda emin adımlarla yürürken ailesini ve doğup büyüdüğü köyünü ihmal etmiş bir türlü memleketine gidecek zaman yaratamamıştır. Köydeki ailesi Mustafa Ali'nin hayırsızlığından yakına dursunlar, yıllar bir çırpıda geçmiş çocuklar büyürken Mustafa Ali'nin şirketi de büyümüş zirveye çıkmıştır fakat yanlış kararlar Mustafa Ali'nin çöküşünü hızlandırmıştır. Sonunda iflas bayrağını çekmek zorunda kalan Mustafa Ali'nin bu durumu, ne lüks düşkünü karısı Nurcan'a, ne özel üniversiteye bile puanı tutmayan Playboy özentisi oğlu Canberk'e, ne de pamuklar içinde büyümüş kızı Duru'ya anlatmasına imkân yoktur. Mustafa Ali çaresizliğin yol açtığı mecburiyetle, tatile gidiyoruz bahanesiyle ailesini topladığı gibi köyün yolunu tutar.

Ne varsa insanın kendi memleketinde vardır. Özlemiştir Mustafa Ali atasını, anasını, kardeşlerini, toprağını. En çok da Mümine babaannesini.. Ancak çiftlik halkı Mustafa Ali'nin ansızın gelişine anlam veremez. Hacı Hüseyin, oğlunun köye dönmesine içten içe sevinse de kardeşi Seyfettin babası ile aynı fikirde değildir. Mustafa Ali yıllar önce, arkasına bile bakmadan gitmiştir evden. Bunca yıl babasına Seyfettin hizmet etmiştir. Ona gore Mustafa Ali'nin malda mülkü hakkı yoktur. Mustafa Ali her ne kadar gururuna yedirip "yıllar sonra iflas edip köye beş kuruşssuz döndü" denmesin diye battığnı saklamaya çalışsa da iflas haberi çiftliğe bomba gibi düşer. Nurcan ve çocuklar, geriye dönüş olmadığını ve bundan sonra çiftlikte yaşayacaklarını öğrenirler. Babası Hacı Hüseyin ise oğluna yaşı kaç olursa olsun doğru bildiklerini baştan öğretmeye kararlıdır.

Mustafa Ali'nin gelişi köyde duyulur da Meryem duymaz mı? Kendisini yıllar önce gelinlikle bırakıp giden Mustafa Ali demek sonunda yuvaya dönmüştür. Meryem şimdi köyün Hanım ağasıdır ve Mustafa Ali'nin Meryem'den çekeceği vardır.

Çiftlik halkı iflas haberini nasıl karşılayacak? Mustafa Ali çiftliktekilere kendisini affettirebilecek mi? Sosyetik karısı Nurcan hizmetçili lüks evlerden sonra çiftlik koşullarına uyum sağlayabilecek mi? Çiftlikteki kadınların bu kendini beğenmiş kadın için ne tür planları var? Canberk ve Duru, köyde yeni arkadaşlar edinebilecekler mi? Canberk ve amcası Seyfettin'in oğlu Halim, Meryem'in güzeller güzeli yeğeni Badegül yüzünden karşı karşıya gelince Badegül hangisini seçecek? Hem Badegül Canberk'i sevse bile Meryem, Mustafa Ali'nin oğluna kız verir mi? Belki de Meryem ve Nurcan bir defalık da olsa Caberk ve Badegül ilişkisi olmasın diye birleşeceklerdir… Duru İstanbul'daki sevgilisiyle mesafelere rağmen aşkını sürdürebilecek mi? Veli Demir, Duru'nun arkasından köye gelirse neler olur? Hacı Hüseyin ve Hatice, evlatları arasında nasıl bir denge sağlayacaklar? Hacı Hüseyin Bey, işlerin başına köy kurnazı büyük oğlu Seyfettin'i mi, İstanbul'da fabrikalar kurmuş, fabrikalar batırmış hayırsız Mustafa Ali'yi mi getirecek? Köy halkı Mustafa Ali ve ailesini kucaklayacak mı yoksa dışlayacak mı? Meryem köylüler üzerinde ne kadar etkili olabilecek?

Zaman geçtikçe Mustafa Ali, karısı Nurcan ve çocukları, başta burda asla yaşanmaz dedikleri köyü sevmeye ve alışmaya başlayacaklardır. Dede ve babaanne sevgisinin sıcaklığını doğayla iç içe olmanın huzurunu tadacaklar, birlikte emek vererek sürdükleri toprağın filizlendiğini görecekler, sevginin ve dostluğun parayla satın alınamayacağını yaşayarak öğreneceklerdir.