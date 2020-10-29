Kalk Gidelim 126. Bölüm frgamanı izle! KAlk gidelim 126. bölümde neler olacak?

Kendi kitesini yaratmış ve oldukça sevilen Kakl Gidelim dizisi mizah dizisileri arasında oldukça dikkat çekiyor. Peki, Kalk Gidelim 126. Bölüm frgamanı izle! KAlk gidelim 126. bölümde neler olacak?

Kalk gidelim dizisi 126. bölümüyle seyirci karşına bugün 29 Ekim 2020 tarihinde cıkacak. Oldukça harekeli bir fragman olacak olan dizinin 126. bölümü heyecanla bekleniyor. Peki, Kalk Gidelim 126. Bölüm frgamanı izle! KAlk gidelim 126. bölümde neler olacak?

KALK GİDELİM 126. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kelle İsmail'in gelip kızına Samim'i isteyecek olması Samim'i oldukça germiştir. Günün sonunda İsmail'in Samim için getirdiği hediye bardağı taşıran son damla olmuştur. Samim herkese küsmüştür.

Sevda'nın Perihan'dan aldığı zayıflama haplarını yuttuğundan kimsenin haberi yoktur. Sevda'da bir anda unutkanlık başlasa da Sevda durumu idare eder ve kaçamak cevaplar verir.

Eve tesisatçıları çağırıp boruları tamir ettiren Seyfettin' le ustalar arasında adete savaş yaşanmaktadır. Seyfettin adamlara iş ahlakı derslerini verir. Dozu fazla kaçırınca da ortaya komik görüntüler çıkar.

Meryem, yoğurthanede yoğurtların kaya gibi mayalanmasından sonra Ercan'a iyice güvenir. Ercan sayesinde işlerin düzeldiğini, Ercan'ın uğurlu geldiğini düşünse de Sadık, Ercan'ın hareketlerinden şüphelenmeye başlar.

Günler birbirini kovalar nihayet o büyük gün gelmiştir. Veli Demir ve Duru'nun organizasyonunda süslenen köy meydanında köye yakışır bir Cumhuriyet kutlaması yapılır. Seyfettin'in kutlamada yaptığı konuşma yine ders niteliğindedir. Bu kutlu gece, Sadık Kahya' nın herkesi efelendirmesiyle son bulur. Seyfettin en sonunda altınları bağışlayacağı yere karar vermiştir. Cumhuriyet kutlamalarının etkisiyle kararını vermiştir. Altınları daha önce saklamış olan Sevda'dan altınları çıkarıp vermesini ister. Sevda'daki unutkanlık bir kaç gün içinde o kadar çoğalmıştır ki değil küpü nereye sakladığını, ne küpü sakladığını bile unutmuştur ve hiç de hatırlayacak gibi değildir.

KALK GİDELİM 1. SEZON ÖZETİ

Mustafa Ali genç yaşında İstanbul'a gelmiş ve çok zengin olmuştur. Ailesinin karşı koymasına rağmen İstanbullu sosyetik bir güzelle evlenmiştir, üstelik anne-babasının gelin adayı Meryem'i gözü yaşlı ardında bırakarak. Bundan sonra Mustafa Ali işlerini fabrika kuracak kadar büyütüp zenginlik yolunda emin adımlarla yürürken ailesini ve doğup büyüdüğü köyünü ihmal etmiş bir türlü memleketine gidecek zaman yaratamamıştır. Köydeki ailesi Mustafa Ali'nin hayırsızlığından yakına dursunlar, yıllar bir çırpıda geçmiş çocuklar büyürken Mustafa Ali'nin şirketi de büyümüş zirveye çıkmıştır fakat yanlış kararlar Mustafa Ali'nin çöküşünü hızlandırmıştır. Sonunda iflas bayrağını çekmek zorunda kalan Mustafa Ali'nin bu durumu, ne lüks düşkünü karısı Nurcan'a, ne özel üniversiteye bile puanı tutmayan Playboy özentisi oğlu Canberk'e, ne de pamuklar içinde büyümüş kızı Duru'ya anlatmasına imkân yoktur. Mustafa Ali çaresizliğin yol açtığı mecburiyetle, tatile gidiyoruz bahanesiyle ailesini topladığı gibi köyün yolunu tutar.

Ne varsa insanın kendi memleketinde vardır. Özlemiştir Mustafa Ali atasını, anasını, kardeşlerini, toprağını. En çok da Mümine babaannesini.. Ancak çiftlik halkı Mustafa Ali'nin ansızın gelişine anlam veremez. Hacı Hüseyin, oğlunun köye dönmesine içten içe sevinse de kardeşi Seyfettin babası ile aynı fikirde değildir. Mustafa Ali yıllar önce, arkasına bile bakmadan gitmiştir evden. Bunca yıl babasına Seyfettin hizmet etmiştir. Ona gore Mustafa Ali'nin malda mülkü hakkı yoktur. Mustafa Ali her ne kadar gururuna yedirip "yıllar sonra iflas edip köye beş kuruşssuz döndü" denmesin diye battığnı saklamaya çalışsa da iflas haberi çiftliğe bomba gibi düşer. Nurcan ve çocuklar, geriye dönüş olmadığını ve bundan sonra çiftlikte yaşayacaklarını öğrenirler. Babası Hacı Hüseyin ise oğluna yaşı kaç olursa olsun doğru bildiklerini baştan öğretmeye kararlıdır.

Mustafa Ali'nin gelişi köyde duyulur da Meryem duymaz mı? Kendisini yıllar önce gelinlikle bırakıp giden Mustafa Ali demek sonunda yuvaya dönmüştür. Meryem şimdi köyün Hanım ağasıdır ve Mustafa Ali'nin Meryem'den çekeceği vardır.

Çiftlik halkı iflas haberini nasıl karşılayacak? Mustafa Ali çiftliktekilere kendisini affettirebilecek mi? Sosyetik karısı Nurcan hizmetçili lüks evlerden sonra çiftlik koşullarına uyum sağlayabilecek mi? Çiftlikteki kadınların bu kendini beğenmiş kadın için ne tür planları var? Canberk ve Duru, köyde yeni arkadaşlar edinebilecekler mi? Canberk ve amcası Seyfettin'in oğlu Halim, Meryem'in güzeller güzeli yeğeni Badegül yüzünden karşı karşıya gelince Badegül hangisini seçecek? Hem Badegül Canberk'i sevse bile Meryem, Mustafa Ali'nin oğluna kız verir mi? Belki de Meryem ve Nurcan bir defalık da olsa Caberk ve Badegül ilişkisi olmasın diye birleşeceklerdir… Duru İstanbul'daki sevgilisiyle mesafelere rağmen aşkını sürdürebilecek mi? Veli Demir, Duru'nun arkasından köye gelirse neler olur? Hacı Hüseyin ve Hatice, evlatları arasında nasıl bir denge sağlayacaklar? Hacı Hüseyin Bey, işlerin başına köy kurnazı büyük oğlu Seyfettin'i mi, İstanbul'da fabrikalar kurmuş, fabrikalar batırmış hayırsız Mustafa Ali'yi mi getirecek? Köy halkı Mustafa Ali ve ailesini kucaklayacak mı yoksa dışlayacak mı? Meryem köylüler üzerinde ne kadar etkili olabilecek?

Zaman geçtikçe Mustafa Ali, karısı Nurcan ve çocukları, başta burda asla yaşanmaz dedikleri köyü sevmeye ve alışmaya başlayacaklardır. Dede ve babaanne sevgisinin sıcaklığını doğayla iç içe olmanın huzurunu tadacaklar, birlikte emek vererek sürdükleri toprağın filizlendiğini görecekler, sevginin ve dostluğun parayla satın alınamayacağını yaşayarak öğreneceklerdir.

KALK GİDELİM 2. SEZON ÖZETİ

Yıllarca zengin bir hayat yaşadıktan sonra iflas edip baba ocağına dönen Mustafa Ali, karısı Nurcan'ın baskıları sonucu İstanbul'a geri dönüyor. Tüm mal varlığını kaybeden Mustafa Ali ve Nurcan çiftini İstanbul'da neler bekleyecek? Köyden gelen misafirler İstanbul'a ayak uydurabilecek mi? Dal Ailesi bir arada yaşamaya devam edebilecek mi? Köye gelen yabancı kimlerin hayatını etkileyecek? Gençlerin evlilik hayalleri gerçekleşecek mi? Kahkaha dolu yeni bölümlerde başka neler olacak?

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