Kaliforniya Valisi, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliyesini reddetti
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Kaliforniya Valisi, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliyesini reddetti

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, 1982 yılında Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı katleden Ermeni kökenli terörist Hampig Sasunyan'ın şartlı tahliyesine izin veren mahkeme kararını reddetti.

Kaliforniya Valisi, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliyesini reddetti
27.05.2020 03:19 | Son Güncelleme: 27.05.2020 03:19

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, 1982 yılında Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı katleden Ermeni kökenli terörist Hampig Sasunyan'ın şartlı tahliyesine izin veren mahkeme kararını reddetti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde görülen dava sürecini başından beri takip eden Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), söz konusu karara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

TASC açıklamasında, "25 Mayıs 2020 günü Vali Gavin Newsom, 1982 yılında Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı katleden terörist Hampig Sasunyan'ın şartlı tahliyesini reddetti." ifadesi kullanıldı.

Vali Newsom'a teşekkür edilen açıklamada, TASC'nin yanı sıra Güney Kaliforniya Amerikan-Türk Derneği ve diğer Türk-Amerikan derneklerinin isimleri yer aldı.

Arıkan'ı katleden terörist Sasunyan'ın 27 Aralık 2019'da yapılan duruşmasında şartlı tahliye talebi kabul edilmiş, mahkeme kararına Türk ve Amerikalı yetkililer karşı çıkmışlardı.

Sasunyan'ın şartlı tahliyesine ilişkin son karar merci olan Kaliforniya Valisi Newsom'a Türkiye'den ve ABD'den çok sayıda mektup gönderilmiş ve Vali'den kararı durdurması talep edilmişti.

Sasunyan'a şartlı tahliye kararı

Başkonsolos Arıkan'ı katleden terörist Sasunyan'ın 27 Aralık 2019'da görülen duruşmada şartlı tahliye talebi kabul edilmişti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Başkonsolos Arıkan'ı hain bir saldırıyla katleden terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesi kınanmıştı.

Türkiye'nin tüm girişimlerine rağmen 27 Aralık'ta Kaliforniya'da gerçekleştirilen duruşmada söz konusu talebin kabul edildiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtilen açıklamada, "Kaliforniya Valisi'nin onayına tabi ve temyize açık bulunan bu kararı kuvvetle kınıyor ve reddediyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamada, "Görevi başında şehit edilen diplomatımızın katilinin salıverilmesinin önünü açan bu karar, evrensel hukuk ilkeleri ve adalet anlayışına aykırılık teşkil ettiği gibi terörizmle mücadelede iş birliği ruhuyla da bağdaşmamaktadır." değerlendirmesinde bulunulmuş, Sasunyan'ın, Türk düşmanlığıyla beslenen çarpık bir ideolojiye dayanarak, planlı ve kasıtlı olarak işlediği ve mahkumiyeti müddetince pişmanlık emaresi sergilemediği bu eyleminin basit bir cinayet değil, bir nefret suçu ve terörist eylem olduğu vurgulanmıştı.

Türkiye'nin Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında 31'i diplomat 58 vatandaşını şehit verdiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Türkiye, nefret suçlarının yeniden tırmanışa geçtiği ve uluslararası dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan günümüzde son derece tehlikeli bir emsal teşkil edecek olan bu vahim kararın uygulanmaması için tüm itiraz yollarını kullanacaktır. Bu çerçevede en önemli sorumluluk, benzer kayıplar yaşamış olan ABD makamlarındadır. Bu vesileyle, şehit diplomatımız Kemal Arıkan ve terör kurbanı tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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