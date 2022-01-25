Kalem böreği nedir? Sigara böreğinin adı Kalem böreği mi oldu? Kalem böreği ve Sigara böreği arasındaki fark nedir? Sigara Böreği ismi neden değişti?

Sigara böreğinin ismi mi değişti? Kalem böreği nedir? Kalem böreği ismi neden değişti? Sigara böreğinin ismi neden değişti? Detaylar haberimizde...

SİGARA BÖREĞİNİN YENİ İSMİ KALEM BÖREĞİ Mİ OLDU? İSMİ NEDEN DEĞİŞTİ?

Sigara böreğinin ismi kalem böreği olarak değişiyor. Nedeni ise çocukları sigaraya özendirmemek.

Adapazarı Lokantacılar Derneği'nin, sigara içmeye özendirdiği iddiasıyla 'sigara böreği'nin adının 'kalem böreği' olarak değiştirilmesi teklifi, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanlar Kurulu toplantısında kabul edildi.

Adapazarı Lokantacılar Odası Başkanı Erdal Kurtuldu'nun geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği akonu, ESOB Başkanlar Kurulu toplantısında tartışmaya açıldı. Birlik Başkanı Hasan Alişan, Ahilik Haftası öncesinde sigara konusunda böyle önemli bir teklifin Sakarya'dan çıkmasının sevindirici olduğunu kaydederken, internet sitesinde yapılan oylamalarda sigara böreğinin yerine 'kalem böreği', 'parmak böreği' ve 'sarma böreği' ifadesinin kullanılmasının ön plana çıktığını söyledi. Birlik Başkanı Alişan'ın konuşmasının ardından Bdiğer başkanların büyük bölümü böreğin adının değiştirilmesini istedi. Bazıları ise isim değiştirmenin yasakçı zihniyet olduğunu söyledi.

Tartışmanın ardından yapılan oylamada, böreğin adının 'kalem böreği' olması en fazla oyu aldı. SESOB Başkanı Hasan Alişan, "Gençlerimiz için de güzel bir örnek olacak olan kalem ismini biz de üst kurullarımıza ileteceğiz. Sakarya'daki lokantalarda sigara böreği yerine kalem böreği isminin kullanılmasını sağlarken, bunun tüm yurtta kullanılmasını teklif edeceğiz" diye konuştu.

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