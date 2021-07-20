Kale'de 100 öğrenci bayramı sürprizle karşıladı
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Kale'de 100 öğrenci bayramı sürprizle karşıladı

Kale'de 100 öğrenci bayramı sürprizle karşıladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Kale Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından bayramda sevindirilen 100 öğrenci, sabah uyandıklarında kapılarına kadar getirilen hediye bisikletleriyle karşılaştı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Kale Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından bayramda sevindirilen 100 öğrenci, sabah uyandıklarında kapılarına kadar getirilen hediye bisikletleriyle karşılaştı.

Kale Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, hayırseverlerin de katlısıyla gerçekleştirdiği bayram organizasyonunda öğrencileri sevindirdi. Kale Kaymakamı Abdulkadir Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım'ın isimlerinin yazılı olduğu "Bayramlar hatıralarımızdan silinmeyen ve bizi çocukluğumuza götüren en güzel günlerdir. Bugünün de çocuklarımızın hatıralarından silinmemesi dileklerimle, Kurban Bayramınızı tebrik ederim" bayram tebrik kartlarıyla süslenen 100 bisiklet, ilk ve ortaokul çağındaki ihtiyaç sahibi öğrencilerin evlerine kadar teslim edildi.

Kale Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının hayırsever katkılarıyla temin ettiği bisikletler, pandemi koşulları göz önüne alınarak jandarma, polis ve belediye ekipleri tarafından geceden isimleri önceden belirlenen öğrencilerin evlerine götürüldü. Sabah uyandıklarında Kurban Bayramı hediyesi olarak kendilerine gönderilen bisikletlerle karşılaşan öğrenciler, büyük sevinç yaşadı. - DENİZLİ

Kale'de 100 öğrenci bayramı sürprizle karşıladı
Kale'de 100 öğrenci bayramı sürprizle karşıladı
Kale'de 100 öğrenci bayramı sürprizle karşıladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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