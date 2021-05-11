KALDIRIMDA OTURURKEN OTOMOBİL ÇARPTI, ÖLDÜ
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KALDIRIMDA OTURURKEN OTOMOBİL ÇARPTI, ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkarak kaldırımda oturan Abdullah Tezel'e (32) çarptı.

ANTALYA'da seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkarak kaldırımda oturan Abdullah Tezel'e (32) çarptı. Otomobille duvar arasına sıkışan Tezel'in yaşamını yitirdiği kazada sonrası otomobil sürücüsü Sevinç K.Ç. (32) gözaltına alındı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Mehmet Atay Caddesi üzerinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda çalışan Sevinç K.Ç.'nin kullandığı 07 ADE 615 plakalı otomobil, iddiaya göre virajı döndüğü sırada arka lastiği patladı. Sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırıma çıkıp, burada duvarın gölgesinde oturan Abdullah Tezel'e çarptı. Otomobille duvar arasında sıkışan Tezel, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Sevinç K.Ç., ekipler tarafından gözaltına alınırken, Tezel'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polise verdiği ifadesinde kazanın nasıl olduğunu hatırlamadığını söyleyen Sevinç K.Ç.'nin "Arka lastiğimin patladığını fark ettim. Ondan sonrasını hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KALDIRIMDA OTURURKEN OTOMOBİL ÇARPTI, ÖLDÜ
KALDIRIMDA OTURURKEN OTOMOBİL ÇARPTI, ÖLDÜ
KALDIRIMDA OTURURKEN OTOMOBİL ÇARPTI, ÖLDÜ
KALDIRIMDA OTURURKEN OTOMOBİL ÇARPTI, ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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