Kalbinde kist olan hasta, KTÜ Farabi Hastanesinde yapılan ameliyatın ardından sağlığına kavuştu

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyatla hastanın kalbinin içine yerleşmiş kistin başarıyla alındığı bildirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyatla hastanın kalbinin içine yerleşmiş kistin başarıyla alındığı bildirildi.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Aralık 2020'de sağlık raporu almak için gittiği Artvin Devlet Hastanesi'nde çekilen ekokardiyografide 34 yaşındaki B.B'nin kalbinde kist saptandığı belirtildi.

Açıklamada, ileri tedavi için acilen sevk edilen hastanın, KTÜ Farabi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalında tedavi altına alındığı vurgulandı.

Hastanın kalbinin içine yerleşmiş kistin, hayvanlardan insana bulaşan "ekinokok" isimli parazite bağlı geliştiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kalbin içinde oldukça büyüdüğü gözlenen ve kalp boşluğunu neredeyse tamamen dolduran kistin, hayati tehlike yaratması nedeniyle açık kalp ameliyatı ile alınmasına karar verildi. Başarılı bir operasyon neticesinde kalbindeki kisti alınan hasta, ameliyattan 4 gün sonra taburcu edilerek evine gönderildi. Kontrollerinde, hastanın kalbindeki problemin tamamen düzeldiği görüldü."

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ahmet Coşkun Özdemir, hayvanlardan insanlara bazı parazitler yoluyla bulaşan kistin nadir olmadığını belirterek, bu kistlerin genelde karaciğer ve akciğere yerleştiğini, hastaların sadece yüzde 1'lik kısmında kalpte görüldüğünü aktardı.

Özdemir, kistin hastanın kalbinin sağ karıncığına yerleştiğini, o nedenle de dünyada çok ender görülen bir vaka olduğunu kaydetti.

Ameliyat sonrasında hastanın sıkıntılarının tamamen düzeldiğini ve 4 gün sonra taburcu edildiğini belirten Özdemir, "Hasta hiç farkında olmadığı halde kalbinde ölümcül bir hastalıkla yaşıyormuş. Bugüne kadar kistin patlamaması hasta için büyük şans olmuş. Biz de ameliyatla kendisini sağlığına kavuşturduk. Özellikle hayvancılıkla uğraşan insanların, kist hidatik açısından dikkatli olmaları gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk