Kalben, 'Avrupa Var, Amerika Var' adlı şarkısının klibini iPhone ile çekti
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Kalben, 'Avrupa Var, Amerika Var' adlı şarkısının klibini iPhone ile çekti

Şarkıcı Kalben'in kendi iPhone'uyla çektiği 'Avrupa var Amerika var' adlı müzik klibi Apple Music'te yayınlandı. Kalben, klibin çekiliş süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu

Kalben, 'Avrupa Var, Amerika Var' adlı şarkısının klibini iPhone ile çekti
12.06.2020 15:21 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:25

Kalben'in iPhone'u ile çektiği videoların Doruk Kaya tarafından kurgulanmasıyla ortaya çıkan 'Kalp Hanım' albümünün ilk video klibi 'Avrupa Var Amerika Var', Kalben'in müzisyen hayatını bugüne kadar en dürüst ve açık anlatan iş olarak karşımıza çıktı.

YAŞANMIŞ SEVGİLERİN İZLERİNİ TAŞIYOR

Otellerde, uçaklarda, yollarda ve sahnelerde akıp giden senelerin, tanışılmış yüzlerin, yaşanmış tüm sevgilerin izlerini taşıyan video, bir müzisyenin gözünden, yaptığı işe aşkla bağlanmayı ve diğer aşklardan üstün bir aşkın peşine takılıp gitmeyi anlatıyor.

Tamamı iPhone 11 Pro Max ile çekilen video Garaj Müzik ve Apple Music'in ortak çalışması olarak yayınlandı.

'ÖZGÜR BİR KLİP OLDU'

Bu klip için ekibiyle birlikte çekimleri kendisi yapan Kalben bu deneyimiyle ilgili şöyle diyor; "Avrupa var Amerika Var, kendi farklı serilerden iPhone'larımızla ekipçe yollarda, konserlerde çektiğimiz videolara benim tekil olarak çektiğim karantina süreci videolarının eklenmesi sonucu ortaya çıkan bir Doruk Kaya kurgusu. Bugüne kadar stüdyolarda, önceden planlanmış, büyük bütçeli ve sanatsal işler üretirken elimden kaçan bir özgürlüğün hikayesini sonunda kendi zamanımda ve rahat bir üslupla var etmiş olduğuma seviniyorum.

'MAKYAJSIZ BU KADAR GÜZEL HİSSEDEBİLDİĞİMİ GÖRMEK HARİKA'

Süreçte 8mm bana en yardımcı olan uygulamalardan biri oldu. iPhone 11'in renk skalası ve dokusal estetiği öyle etkili ki makyajsız da bu kadar güzel hissedebildiğimi görmek harika. Maceralarda yanımızda olan, bizi konserlerde ve yollarda yalnız bırakmayan tüm güzel insanlara özlem giderme hediyemiz Avrupa Var Amerika Var. Sevgimle."

Kaynak: Snob Magazin

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