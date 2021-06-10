'Kaktüse vurdu' diye bisikletini yere çarptığı çocuk, korkudan altını ıslattı
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'Kaktüse vurdu' diye bisikletini yere çarptığı çocuk, korkudan altını ıslattı

'Kaktüse vurdu' diye bisikletini yere çarptığı çocuk, korkudan altını ıslattı
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da Gökhan Aktaş, sitenin bahçesinde, arkadaşının eline dikeni batan kaktüse sopayla vuran Ç.K.'nin (6) bisikletini yere çarparak zarar verdi.

ANTALYA'da Gökhan Aktaş, sitenin bahçesinde, arkadaşının eline dikeni batan kaktüse sopayla vuran Ç.K.'nin (6) bisikletini yere çarparak zarar verdi. Büyük korku yaşayan Ç.K. altını ıslattı.

Olay, 6 Haziran günü saat 18.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Bahçede birlikte bisiklete bindiği arkadaşı Y.E.T.'nin (6) eline kaktüs dikeni battığını gören Ç.K., "Sen benim arkadaşımın canını nasıl acıtırsın" diyerek, sopayla bitkiye vurdu. Sitede oturan Gökhan Aktaş, Ç.K.'nın kaktüse vurduğunu gördü, evinin balkonundan uyarıda bulunduktan sonra ablasıyla bahçeye indi. Aktaş, bahçede Y.E.T.'nin babası Ramazan Taşdemir'i de uyardı.

BİSİKLETİNİ YERE ÇARPTIDaha sonra bisiklete binen Ç.K.'nın yanına giden Gökhan Aktaş, ailesinin nerede olduğunu sordu. Aktaş'ın bağırması üzerine korkup altını ıslatan Ç.K., ağlamaya başladı. Aynı sitede oturan Ali Baran ise Ç.K.'nin ağladığını görüp Gökhan Aktaş'a çocuğu bırakmasını söyledi. Ancak Aktaş, bu kez çocuğun bisikletini yere çarparak zarar verdi.Olayın şokunu üzerinden atamadığını söyleyen Ali Baran, Aktaş'tan şikayetçi olduğunu belirterek, "Evimin balkonunda otururken, Ç.K.'ye bağırıp, elini yukarı kaldırdı. Ben de balkondan bağırıp, ne yaptığını sordum. Bunun üzerine bana bağırıp, hakaret etmeye başladı. Evden çıkıp site bahçesine indim. Burada çocuğun bisikletini yere çarparak zarar verdi. Araya diğer site sakinleri girdi. Bir önceki gün de sitenin demir kapısını kırmıştı" dedi.'OĞLUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU'Ç.K.'nin annesi K.K. de çocuğunun psikolojinin bozulduğunu, sürekli istifra ettiğini belirterek, "Benim oğlum artık korkudan bahçeye inmiyor. Arıca bisikletine binemiyor. Küçük bir çocuğa yapılır mı bu? Kendilerinden şikayetçiyiz" diye konuştu.Tartışmaların başladığını sırada bahçede kameriyede oturduğunu ve tüm olaya şahit olduğunu söyleyen Y.E.T.'nin babası Ramazan Taşdemir, yaşananların kendilerini üzdüğünü dile getirerek, "Sitede oturan Gökhan Aktaş ve ablası, oğlum Y.E.T. ile arkadaşı Ç.K.'nin kaktüse zarar verdiğini iddia etti. Ben de ne gerekiyorsa yapacağımızı söyledim. Daha sonra oğlum Y.E.T.'nin arkadaşı Ç.K.'yi tartaklamak istediğini ve bisikletine zarar verdiğini gördüm. Polis merkezine giderek olayı anlattık" diye konuştu.

Olayla ilgili telefonla ulaşılan Gökhan Aktaş ise görüşmek istemedi.


'Kaktüse vurdu' diye bisikletini yere çarptığı çocuk, korkudan altını ıslattı
'Kaktüse vurdu' diye bisikletini yere çarptığı çocuk, korkudan altını ıslattı
'Kaktüse vurdu' diye bisikletini yere çarptığı çocuk, korkudan altını ıslattı
'Kaktüse vurdu' diye bisikletini yere çarptığı çocuk, korkudan altını ıslattı
'Kaktüse vurdu' diye bisikletini yere çarptığı çocuk, korkudan altını ıslattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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