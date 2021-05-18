Kainat Güzeli Andrea Meza ve Şevval Şahin kıyaslandı! Demet Akalın'ın yorumu tepki çekti
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Kainat Güzeli Andrea Meza ve Şevval Şahin kıyaslandı! Demet Akalın'ın yorumu tepki çekti

Kainat Güzeli Andrea Meza ve Şevval Şahin kıyaslandı! Demet Akalın'ın yorumu tepki çekti
Hürriyet - Haberler | Magazin

Korona virüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen Kainat Güzeli yarışması (Miss Universe) Amerika'nın Florida eyaletinde gerçekleşti.

Korona virüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen Kainat Güzeli yarışması (Miss Universe) Amerika'nın Florida eyaletinde gerçekleşti. Gecede tacı giyen kişi Meksika Güzeli Andrea Meza oldu. 26 yaşındaki Andrea, sonucu duyunca gözyaşlarına boğuldu.

Sosyal medyada Andrea ile 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin (21) kıyaslandı. "Balık etli mi, sıfır beden mi? güzel" tartışması yapıldı.

Değerlendirmeye katılan Demet Akalın gönderinin altına 'Andrea afet diğerine güzel demeye...' yorumunu yaptı. Ünlü şarkıcının bu mesajı ve yapılan kıyaslama Şevval Şahin'i kızdırdı. Kötü yoruma sinirlenen Şahin, Demet Akalın'a 'Yıl olmuş 2021 siz hala kadın kıyaslıyorsunuz. Andrea çok güzel ve keşke onun birinciliğinin haberini yapsaydınız böyle boş bir haber olmasaydı. Sonuçta ikimiz de çok ayrı insanlarız ayrı yarışmalarda yer aldık. "Balık etli mi, sıfır beden mi güzel?" Siz şaka mısınız? Gerçekten 20 yıl geriden geliyorsunuz. Demet Akalın umarım bir gün kendinle barışık olursun ve kendini geliştirirsin... Seni izleyen çok genç kız var yazık' ifadeleriyle tepki gösterdi.

Türkiye'yi Miss Turkey 2018 birinci güzeli Şevval Şahin'in 2018 yılında Çin'de gerçekleşen Miss World 2018 Güzellik Yarışması'na (Dünya Güzellik Yarışması 2018) katılmıştı. Yarışmada birinci Meksika'dan Vanessa Ponce de Leon olmuştu. Şahin herhangi bir derece elde edememişti...

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Kaynak: Hürriyet

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