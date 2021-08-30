Kahve İçmek Ömrü Uzatıyor! Uzmanlar Günde En Az 1 Bardak Kahve İçilmesini Tavsiye Ediyor...

Yapılan uluslararası araştırmada kahve içmenin ömrü uzattığı tespit edildi. Kahve ile ilgili Avrupa Kardiyoloji Kongresinde 468.000 kişi üzerinde yapılan en geniş çalışma yayınlandı. Yayınlanan çalışmaya göre hafif ve orta miktarda kahve tüketimi (günlük 0.5-3 kupa) inme riskini %21 azaltırken, kardiyovasküler nedenli ölüm riskini de %17 azaltmaktadır. Peki, kahvenin faydaları nelerdir? Kahvenin zararı var mı? Kahve ile ilgili detaylar sizlerle...

28 Ağustos yayınlanan araştırma makalesinde yer alan bilgilere göre kahve içmek insan ömrünü uzatıyor. Kahve ile ilgili detaylı araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Şimdi sizler için kahvenin tüm faydalarını sayalım. Kahve içmenin zararı olur mu? Günde en az kaç bardak kahve içilmelidir? Arkanıza yaslanabilir ve yazımızı keyifle okuyabilirsiniz... İyi okumalar...

KAHVE ÖMRÜ UZATIR MI?

Evet uzatıyor. 28 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan resmi bir araştırmaya göre hafif ve orta miktarda kahve tüketimi (günlük 0.5-3 kupa) inme riskini %21 azaltırken, kardiyovasküler nedenli ölüm riskini de %17 azaltmaktadır. Yani buna göre kahve içmek ömrü uzatıyor.

Bu araştırma 468.000 kişi üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın detaylarını buradan okuyabilirsiniz.

GÜNDE EN AZ KAÇ BARDAK KAHVE İÇİLMELİ?

Yapılan araştırmaya göre günde 0.5-3 kupa arası kahve içmek oldukça faydalı. Buna göre günlük en az 1 bardak kahve içilmesi tavsiye edilmiştir.

KAHVE İLE İLGİLİ BİLİMSEL MAKALE ŞÖYLE

ESC Kongresi 2021'de sunulan araştırmaya göre günde üç fincana kadar kahve daha düşük felç ve ölümcül kalp hastalığı riski ile ilişkilendiriliyor.

Budapeşte, Macaristan Semmelweis Üniversitesi Kalp ve Damar Merkezi'nden araştırma yazarı Dr. Judit Simon, "Bildiğimiz kadarıyla bu, kalp hastalığı teşhisi konmamış bir popülasyonda düzenli kahve tüketiminin kardiyovasküler etkilerini sistematik olarak değerlendiren en büyük çalışmadır" dedi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

"Sonuçlarımız, düzenli kahve tüketiminin güvenli olduğunu gösteriyor, çünkü günlük yüksek alım bile, 10 ila 15 yıllık bir takipten sonra olumsuz kardiyovasküler sonuçlar ve tüm nedenlere bağlı ölümlerle ilişkili değildi" diye devam etti. "Ayrıca, günde 0,5 ila 3 fincan kahve, bağımsız olarak daha düşük inme, kardiyovasküler hastalıktan ölüm ve herhangi bir nedenden ölüm riskleriyle ilişkilendirildi."

Kahve dünyada en çok tüketilen içeceklerden biri olmasına rağmen, düzenli tüketimin kardiyovasküler sağlık üzerindeki uzun vadeli etkisi hakkında çok az şey bilinmektedir.

Bu çalışma, normal kahve alımı ile olay kalp krizi, felç ve ölüm arasındaki ilişkiyi araştırdı. Çalışma, işe alım sırasında kalp hastalığı belirtisi olmayan Birleşik Krallık Biobank'ın 468.629 katılımcısını içeriyordu. Yaş ortalaması 56.2 idi ve %55.8'i kadındı.

Katılımcılar normal kahve alımlarına göre üç gruba ayrıldı: Yok (düzenli olarak kahve tüketmeyen, %22,1), hafif-orta (günde 0,5 ila 3 fincan, %58,4) ve yüksek (3'ten fazla) bardak/gün, %19,5).

Araştırmacılar, çok değişkenli modeller kullanarak ortalama 11 yıllık bir takipte günlük kahve tüketiminin olay sonuçlarıyla ilişkisini tahmin ettiler. Analizler, yaş, cinsiyet, kilo, boy, sigara içme durumu, fiziksel aktivite, yüksek tansiyon, diyabet, kolesterol düzeyi, sosyoekonomik durum ve olağan alkol, et, çay, meyve ve içecek alımı gibi ilişkiyi etkileyebilecek faktörler için ayarlandı. sebzeler.

Kahve içmeyenlerle karşılaştırıldığında, hafif ila orta düzeyde tüketim, tüm nedenlere bağlı ölüm riskinin %12 daha düşük olmasıyla (tehlike oranı [HR]=0.88, p<0.001), kardiyovasküler hastalıktan ölüm riskinin %17 daha düşük olmasıyla ilişkilendirildi ( HR=0,83, p=0,006) ve %21 daha düşük inme riski (HR=0,79; p=0,037).

Araştırmacılar, potansiyel altta yatan mekanizmaları incelemek için, günlük kahve alımı ile kalp yapısı ve işlevi arasındaki ilişkiyi medyan 11 yıllık bir takip boyunca analiz ettiler. Bunun için, kardiyak yapı ve fonksiyonun değerlendirilmesinde altın standart olarak kabul edilen kardiyak manyetik rezonans görüntüleme (MRI) uygulanan 30.650 katılımcının verilerini kullandılar.

Dr. Simon şunları söyledi: "Görüntüleme analizi, düzenli olarak kahve içmeyen katılımcılarla karşılaştırıldığında, günlük tüketicilerin daha sağlıklı büyüklükte ve daha iyi işleyen kalplere sahip olduğunu gösterdi. Bu, yaşlanmanın kalp üzerindeki zararlı etkilerini tersine çevirmekle tutarlıydı."

Şu sonuca varmıştır: "Bulgularımız, günde 3 fincana kadar kahve tüketiminin olumlu kardiyovasküler sonuçlarla ilişkili olduğunu gösteriyor. Altta yatan mekanizmaları açıklamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulsa da, gözlenen faydalar kısmen kardiyak yapı ve işlevdeki olumlu değişikliklerle açıklanabilir."

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KAHVENİN YARARLARI NELERDİR?

1-HASTALIK KALKANI: Kahve tüketiminin; tip-2 diyabet, Alzheimer, Parkinson ve bunama (demans) gibi sinir sistemi hastalıkları ve siroz gibi karaciğer hastalıklarına ayrıca karaciğer ve kolorektal kanserlerine karşı koruyucu rol oynadığı yapılan çalışmalarca kanıtlanmıştır

2-DAKİK VE ENERJİK YAPAR: Kahvenin içindeki kafein; kan dolaşımından beyne geçerek norepinefrin ve dopamin salgısını artırır. Bu, kişinin bilişsel fonksiyonlarını artırarak, daha aktif, enerjik ve daha dakik olmasını sağlar.

3-SPORDAN YARIM SAAT ÖNCE İÇ YAĞ YAK: Özellikle bir fincan kahvenin, spordan ve masajdan yarım saat önce tüketimi; yağ hücrelerinin yakımını hızlandırdığı gibi egzersiz sırasındaki performansı artırarak egzersiz yapma süresini uzatır. Verimli bir egzersiz sağlaması ile kas gelişimine de yardımcı olabilir.

4-VİTAMİN VE MİNERAL ZENGİNİ: Kahve, enerji metabolizmasında rol oynayan B vitaminleri (riboflavin, niasin, pantetonik asit), magnezyum, potasyum ve manganez gibi birçok vitamin ve mineralden zengindir.

5-HÜCRELERİ GENÇ TUTAR: Antioksidanlardan zengin olan kahve, bu sayede hücrelerin yaşlanmasını önler.

6-DEPRESYON DÜŞMANI: Kahvenin depresyonu azalttığı yapılan birçok çalışmada gösterilmiştir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

7-DİYABETE KARŞI KAHVE: Günlük 3 fincanı geçmeyen kahve tüketimi, yeterli ve dengeli beslenme ile diyabet, kanser gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltıp yaşam süresini uzatabilir.

KAHVELERİN KAFEİN İÇERİĞİ NEDİR?

Kahvelerin kafein içeriği; kahve çekirdeğine, kavrulma süresine, kahvenin miktarına ve hazırlanma süresine göre değişiklik gösterir.

- Türk kahvesi (1 fincan= 30ml) = 30 mg

- Filtre kahve (1 su bardağı = 240ml) = 95 mg

- Hazır kahve (240ml) = 30-90 mg

- Espresso (30ml) = 65 mg

- Double-shot espresso (60ml) = 120 mg

- Latte veya Mocha (240ml) = 120 mg

- Kafeinsiz kahve (240ml) = 3 mg

THE MİLL MARDİN DİBEK KAHVESİ

%100 arabica kahve çekirdekleri kullanılmıştır. Çekirdeklerimiz paketlenmeden önce taze kavrulur öğütülür ve paketlenir.

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The Mill Coffee olarak ürünlerimizin kalitesine azami derecede özen gösteriyoruz.İçerisinde kullanılan çekirdeklerin kavrulma derecesive kalitesi bizim için ilk planda yer alıyor.Kullanılan diğer maddeler doğal ve birinci sınıftır.Sıradan kahveleri içerken ilk yudumdansonra bırakıp tamamını içemezken bizim kahvelerimizi son damlasına kadar elinizden bırakamayacaksınız. Butik üretim yapıyoruz bundan dolayı alacağınız her paket taze ve lezzetinden hiçbir şey kaybetmemiş olarak size ulaşacaktır.

DİBEK KAHVESİ NEDİR?

iDibek kahvesi , dibek taşında öğütülmüş Türk kahvesinin kakule gibi baharatlarla karıştırılarak elde edilen toz kahve karışımıdır. Karışım kahve olduğu için sade Türk kahvesine göre daha hafiftir. Günün her saati tüketilebilir.

DİBEK KAHVESİ NASIL PİŞİRİLİR?

Dibek kahvesi aynen Türk kahvesi gibi su veya sütle karıştırılarak cezvede pişirilir. Bir kahve fincanı su veya sütü cezveye alın. İçerisine iki tatlı kaşığı kahveden ilave edin ve güzelce karıştırın. Ateşin üzerine koyarak köpürünceye kadar pişirin. İsteğe bağlı olarak damak tadınıza göre şeker ilave edebilirsiniz. Kısık ateşte pişirirseniz daha lezzetli olur.

Afiyet olsun :))

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