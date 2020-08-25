Kahta'daki aday öğretmenlere seminer Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ataması yapılan öğretmenlere yönelik Aday Öğretmen Yetiştirme semineri düzenlendi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ataması yapılan öğretmenlere yönelik Aday Öğretmen Yetiştirme semineri düzenlendi.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde yeni atanan 155 öğretmene Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ve adaylık süreci hakkında bilgi verildi.

Programın açılış konuşmasında öğretmenlik mesleğinin büyük sorumluluklar taşıdığını söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, "Öğretmenlik öyle bir meslek ki çoğu zaman yorulacaksınız, yıpranacaksınız. Kendinizi tüketeceksiniz ama size emanet edilen çocuklara umut olacaksınız. O çocukların dünyaya baktığı tek pencere siz olacaksınız. Eğer bu topluma bir ufuk çizmek gerekiyorsa, bu toplumun geleceğini şekillendirecek birisi var ise bunlar sizlersiniz arkadaşlar. Devasa çölleri ovalara dönüştüren su misali çocuklara umut olacaksınız. Geleceğe dair kendileri için, aileleri ve ülkeleri için neler yapabileceklerini siz yüreklerine inşaa edeceksiniz. Öğretmen sadece bilgi yükleyen değildir. Eğer öğretmenin yaptığı sadece bilgi ise emin olun ki internet birçok konu var, çocukların bize bu konuda ihtiyaçları yok. Ama öğretmenlik bu değildir. Eğitimin ruhu sizsiniz. Bu çocukların kollarından tutarak geleceği şekillendiren sizsiniz. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Siz yüreğinize sahip çıkarsanız yüreğinizdeki alevi, heyecanı aşkı diri tutarsanız hiç kimse yüreğinize hükmedemeyecektir. Sizden rica ediyorum, kendi sağlınız, saadetiniz, huzurunuz için hem size emanet edilen çocuklar için hem de bizi bu günlere getiren topluma vefa borcumuz adına yüreğinize sahip çıkın. Tüketmeyin kendinizi, çocuklara umut olunuz. Onların yüreklerine dokunun onların hayata açılan kapısı, penceresi siz olun. Bu memlekette bunu yapabilecek birisi var ise oda öğretmenlerimizdir. Aramıza katıldığınız için, bize güç kattığınız hepiniz hoş geldiniz. Saygı ve sevgiyle selamlıyor çalışmalarınızda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaymakam Saadettin Doğan ise, "Üniversiteye başladığınız ilk günün heyecanını emekli olacağınız güne kadar sürdürmenizi temenni ediyoruz. Bu kutsal mesleğiniz hayat koşullarıyla sıradan bir hale gelmemelidir. Bu koşullarda öğretmenlerimizin öğrencilerimize kazandırabileceği pek bir şey kalmıyor. Sizin bu kamu görevlisi hastalığına kapanmamanızı umuyorum. Son dönemlerde insanlar arasında usta çırak ilişkisine pek riayet edilmiyor. Sizlerden ricam öğretmenler odasında usta öğretmenlerimizin tecrübelerinden faydalanınız. Onların tecrübelerini de göz önünde bulundurarak kendinize bir yol ve tarz belirleyeceksiniz. Hepinize hayırlı olsun diyor yeni görevlerinizde başarılar diliyorum " ifadelerini kullandı.

Daha sonra seminere katılan aday öğretmenlere Kahta İlçesinin tarihi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra seminer değişik konularla devam etti.

Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programa, Kaymakam Saadettin Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Bayram, Mesut Çoşkun ve Mehmet Türk ile aday öğretmenler katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA