Kahta'da destekleme ve yetiştirme kursları denetlendi

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) denetlendi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Türk ve Mehmet Bayram tarafından yapılan DYK denetimlerinde Celal Bayar Ortaokulu, Şehit Murat Toprak Ortaokulu, Kahta İmam Hatip Lisesi, Halk Eğitim Merkezi ve Borsa İstanbul Anadolu Lisesi ziyaret edildi.

DYK Kursları denetimlerinde Şube Müdürü Mehmet Türk ve Mehmet Bayram öğretmenlerden öğrencilerin gelişimleri hakkında bilgi alınırken okulların yüz yüze eğitim çalışmaları hakkında da okul idarecilerinden bilgi alındı.

Kaynak: Bültenler