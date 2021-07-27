Kahramanmaraş Tabipler Odası Başkanı: Aşılamada iyi seviyede değiliz
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Kahramanmaraş Tabipler Odası Başkanı: Aşılamada iyi seviyede değiliz

Kahramanmaraş Tabipler Odası Başkanı: Aşılamada iyi seviyede değiliz
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada Kahramanmaraş'ın çok yüksek riskli illerden yüksek riskli illere geçtiğini duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada Kahramanmaraş'ın çok yüksek riskli illerden yüksek riskli illere geçtiğini duyurdu. Kahramanmaraş Tabipler Odası Başkanı Lütfi Tiyekli, "Aşılama oranımız yükseldi ama hala iyi seviyede değiliz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Kahramanmaraş'ın aşılamada çok yüksek riskli illerden yüksek riskli illere geçtiğini belirtti. Kahramanmaraş Tabipler Odası Başkanı Tiyekli de güncel rakamlara göre Kahramanmaraş'ta 697 bin 307 doz aşı yapıldığını, bunun 445 bin 71'inin ilk doz olduğunu söyledi. 2'nci doz aşı sayısının 219 bin 270 olduğunu belirten Tiyekli, "Bu sonuçlar sevindirici, kötüden iyi hale geldik. Aşılama oranlarımız yükseldi ama hala iyi bir seviyede değiliz. Son güncel rakamlara baktığımızda Kahramanmaraş'ta 898 bin civarında aşı yapıldı. Bunun yaklaşık 445 bini ilk doz aşı. Biz, bütün Kahramanmaraş'ın aşılanmasını ve bu işi bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Artık Türkiye'nin ve bu şehrin Covid belasından kurtulmasını istiyoruz" diye konuştu.

Tabipler Odası Başkanı Lütfi Tiyekli, kentte en çok aşı yapılan yerlerin de aile hekimlikleri olduğunu kaydetti. 

Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, aşılamadaki artışın, şehri aşı haritasında çok yüksek riskli iller arasından yüksek riskli illere taşıdığını söyledi.


Kahramanmaraş Tabipler Odası Başkanı: Aşılamada iyi seviyede değiliz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç

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