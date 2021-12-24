KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta Uzakdoğu ameliyat tekniği uygulanmaya başlandı

Kameralarla Kore menşeili modern kapalı bel fıtığı ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi

KAHRAMANMARAŞ - Çağın kronik hastalıklarından, bel fıtığı ve omurga kanal darlıklarında dünyanın en etkili ve gelişmiş ameliyat tekniği Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi.

Tıp dilinde Unilateral Biportal Endoskopik olarak bilinen İki Portallı Kapalı Endoskopik Ameliyat adı verilen ve dünyada ilk defa Güney Kore'de geliştirilen ameliyat tekniği sadece Uzak Doğu ve ABD'de sınırlı yerlerde uygulanıyor.

Avrupa, Rusya, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'da henüz yapılamayan ameliyat tekniği, Türkiye'de ise 3 büyükşehrin yanı sıra Kahramanmaraş'ta da yapılmaya başlandı.

1 milyon liraya Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Araştırma ve uygulama Hastanesi'ne kazandırılan teknik cihazla, hastanede ilk ameliyat başarılı şekilde gerçekleştirildi.

Piyasa değeri 100 bin lira olan kameralı ameliyat hastanede ücretsiz olarak yapılmaya başlandı.

Hastalar konforlu modern teknikle, hiç kesiye maruz kalmaksızın kısa sürede ayağa kalkıyorlar. Hemen her çeşit bel fıtığı vakalarında uygulanan yöntem, her yaştaki hastaya yüksek başarı ve düşük risk gücüyle yapılabiliyor. Kayma ve eğriliğin olmadığı tüm omurga kanal darlıklarında etkili olan yöntem ile omurga darlığı ameliyatlarında platin veya vidaya gerek bırakmıyor.

Ameliyatların başarı ile sonuçlandığını ve hastanede ücretsiz yapıldığını ifade eden Beyin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Kasım Zafer Yüksel, "Hastanın bel fıtığı, kireçlenmeye bağlı daralma, boyun fıtığı gibi bölgelere ulaşarak hem az kanamaz ve az doku zedeleyerek hastadaki sorunu başarılı bir şekilde çözüyoruz. Kameranın verdiği görüntü ile güvenlik bir şekilde özellikle bel fıtıklarında temizlik yapıyoruz. Hastayı kısa sürede taburcu edip eve gönderebiliyoruz. Kasları bıçakla kesmediğimiz için ağrısız oluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de bu ameliyatı 3-4 arkadaşımız yapıyor. Biz bu ameliyatı ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriyoruz" dedi.

Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Çiğdem Mumcu ise, "Açık ameliyatla yapılan tüm omurga ameliyatları portal endoskopik teknikle yapılabilecek. Hastalarda büyük kesiler olmadan ameliyattan sonra konforlarına kavuşabilecekler" dedi.