Kahramanmaraş'ta sağanak taşkına neden oldu
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Kahramanmaraş'ta sağanak taşkına neden oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak taşkına neden oldu
Anadolu Ajansı / Sinan Doruk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere yatakları taştı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere yatakları taştı.

Taşkın sonucu Çoğulhan ve Hurman mahallerinde bazı evlerin zemin katları, ahırlar ve tarım arazileri zarar gördü.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Afşin Belediyesi, jandarma ve itfaiye ekipleri selden etkilenen bölgelerde çalışma başlattı.

Çoğulhan ve Hurman mahallesinde incelemelerde bulunan Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, gazetecilere, herhangi bir can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de akşam saatlerinde etkili olan yağıştan etkilenen bölgelerde gerekli çalışmaların başlatıldığını belirterek, "Çoğulhan Mahallesi'nde 7 ev, Hurman Mahallesi'nde ise 6 evin zemin katları taşkından etkilendi. Ayrıca bu mahallemizde ahır, tarım arazisi ve bahçeler zarar gördü." diye konuştu.

Güven, bölgede su tahliyesinin yapıldığını ve taşkın olan dere noktalarında suyun yönünün değiştirildiğini sözlerine ekledi.

Kahramanmaraş'ta sağanak taşkına neden oldu
Kahramanmaraş'ta sağanak taşkına neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk

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