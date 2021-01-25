Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinden yaşlı kadına destek
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Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinden yaşlı kadına destek

25.01.2021 18:43 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:46
Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinden yaşlı kadına destek

Kahramanmaraş'ta bilgilendirme broşürü dağıtan polis ekipleri, yardıma muhtaç olduğunu fark ettiği yaşlı kadının ihtiyaçlarını giderdi.

Kahramanmaraş'ta bilgilendirme broşürü dağıtan polis ekipleri, yardıma muhtaç olduğunu fark ettiği yaşlı kadının ihtiyaçlarını giderdi.

Türkoğlu ilçesinde soba zehirlenmelerine dikkat çekmek amaçlı broşür dağıtımı gerçekleştiren polis ekipleri, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde ikamet eden 79 yaşındaki Suna Kozan'ın evine gitti.

Broşür vermek ve soba zehirlenmelerine karşı Kozan'ı bilgilendirmek için eve giren polis ekipleri, evin camının kırık olduğunu, evde yiyecek olmadığını fark etti.

Bunun üzerine polis ekipleri tarafından camı taktırılan Kozan'a gıda desteğinde de bulunuldu.

Polis ekiplerinin bu hareketinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Kozan, "Bana yardım yapan polislerimize teşekkür ederim. Bana kucaklarını açtılar. Hepsine teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak

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