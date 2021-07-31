Kahramanmaraş'ta kayıp Emine öğretmen aranıyor (2)
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Kahramanmaraş'ta kayıp Emine öğretmen aranıyor (2)

Kahramanmaraş'ta kayıp Emine öğretmen aranıyor (2)
Demirören Haber Ajansı / İskender Zengin - Haberler | Güncel

TELEFONU ÇALDI AMA AÇAN OLMADIKahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde dün sabah yürüyüşe çıkan ve bir daha dönmeyen öğretmen Emine Gökkız'ı bulmak için ekipler bir taraftan çalışma yaparken, diğer taraftan öğretmenin cep telefonunu da aradı.

TELEFONU ÇALDI AMA AÇAN OLMADI

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde dün sabah yürüyüşe çıkan ve bir daha dönmeyen öğretmen Emine Gökkız'ı bulmak için ekipler bir taraftan çalışma yaparken, diğer taraftan öğretmenin cep telefonunu da aradı. Gökkız'ın telefonu çalmasına rağmen açan olmadı. Öğle saatlerinde telefon Yeni Mahalle'de sinyal verdi. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı, ekiplerle birlikte sinyalin alındığı bölgeye gitti. Çevredeki evler ve bahçeleri ekiplerce arandı ama kadının izine rastlanmadı.

TELEFONUN KONUM GEÇMİŞİ TAKİBE ALINDIAFAD, jandarma ve polisten oluşan arama kurtara ekiplerinin iz takip köpeği ile yaptığı çalışmalara vatandaşlar da destek verirken, Emine Gökkız'ın ailesi, öğretmenin internet hesabı üzerinden telefonun konum geçmişini inceledi. Yapılan incelemede Emine Gökkız'ın evinden çıktıktan sonra minareli asma köprüye doğru gittiği, buradan Çiçekli Caddesi'ne oradan Haymalı mevkiine geçtiği tespit edildi. Bunun üzerine ekipler arama çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı.ÇALIŞMALARA SABAH DEVAM EDİLECEK

Yaklaşık 250 kişi tarafından aranan ve baraj kenarlarının da kontrol edildiği çalışmalarda Emine Gökkız'ın izine rastlanmadı. Saat 15.30 itibariyle de Gökkız'ın telefonu kapandı ve sinyal kesildi. Havanın kararmasıyla birlikte arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Ekipler yarın sabah 09.00 itibariyle Emine Gökkız'a arama çalışmalarına kaldıkları yerden devam edecek.


Kahramanmaraş'ta kayıp Emine öğretmen aranıyor (2)
Kahramanmaraş'ta kayıp Emine öğretmen aranıyor (2)
Kahramanmaraş'ta kayıp Emine öğretmen aranıyor (2)
Kahramanmaraş'ta kayıp Emine öğretmen aranıyor (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İskender Zengin

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